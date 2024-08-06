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MG Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

etiket MG Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 13:56

Britanyalı otomotiv üreticisi Morris Garages (MG), sektöründeki lider markalar arasında yerini alıyor. 1924'ten 20005'e kadar iki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınan marka son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle öne çıkıyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ağustos 2024 fiyat listesi...

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

Türkiye'de MG4, MG4 X Power, MG HS, MG E-HS, MG ZS, MG ZS EV ve Marvel R modelleriyle faaliyet gösteren marka, Ağustos ayına özel olarak önerilen anahtar teslim fiyat listesini yayınladı. 

Ancak, fiyatlar kampanya seçenekleri, ödeme şekilleri ya da alıcının tercihlerine ve seçimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

MG ZS fiyat listesi Ağustos 2024

MG ZS fiyat listesi Ağustos 2024

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.349.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL 

  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa - 1.659.000 TL

MG HS fiyat listesi Ağustos 2024

MG HS fiyat listesi Ağustos 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.559.000 TL

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.689.000 TL

  • E- HS PHEV Luxury Plug-in-Hibrit 258 PS 16.6 kWsa - 2.129.000 TL

MG MG4 fiyat listesi Ağustos 2024

MG MG4 fiyat listesi Ağustos 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL 

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.449.000 TL

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.399.000 TL

MG Marvel R fiyat listesi Ağustos 2024

MG Marvel R fiyat listesi Ağustos 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.399.000 TL

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