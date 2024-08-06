MG Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
Britanyalı otomotiv üreticisi Morris Garages (MG), sektöründeki lider markalar arasında yerini alıyor. 1924'ten 20005'e kadar iki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınan marka son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle öne çıkıyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Ağustos 2024 fiyat listesi...
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MG Fiyat Listesi
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