MG Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Britanyalı otomotiv üreticisi Morris Garages (MG), sektöründeki lider markalar arasında yerini alıyor. 1924'ten 20005'e kadar iki kapılı üstü açık spor arabalarıyla tanınan marka son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle öne çıkıyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ağustos 2024 fiyat listesi...