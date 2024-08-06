Suzuki Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Suzuki'nin fiyat listesine göre, markanın en ekonomik modeli olan Swift, Ağustos ayından itibaren 1.160.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Suzuki tarafından açıklanan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.