Suzuki Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Suzuki Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, Ağustos ayında geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesini yayınladı. Markanın tercih edilen modellerinden Swift, Vitara ve S-Cross'un güncel fiyatları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Suzuki Swift, Vitara, SCross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Ağustos ayına özel güncel fiyatları...
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Suzuki Ağustos Fiyat Listesi
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