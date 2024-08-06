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Chery Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

etiket Chery Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 14:11

Çinli otomobil devi Chery, Ağustos ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde hızla popülerliği artan Chery, 2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında üçüncülüğünü koruyor. Peki, Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri güncel fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Chery'nin 2024 Ağustos ayına ait fiyat listesi...

Kaynak: https://cherytr.com/
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Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Çinli otomobil üreticisi Chery, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi edindi ve sunduğu yüksek kaliteli otomobil modelleriyle dünya çapında dikkat çekmeye başladı. Chery'nin otomobil modellerinin fiyatları, Ağustos ayında geçtiğimiz aya kıyasla değişmedi.

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise markanın anahtar teslim önerilen fiyatlarıdır. Kampanyalar veya opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.

Chery Omoda 5 Ağustos Fiyat Listesi

Chery Omoda 5 Ağustos Fiyat Listesi

  • Comfort 1.378.000 TL

  • Luxury 1.468.000 TL

  • Excellent 1.578.000 TL

(Stoklarla sınırlı kampanyalı, anahtar teslim fiyatları)

Chery Tiggo 7 Pro Ağustos Fiyat Listesi

Chery Tiggo 7 Pro Ağustos Fiyat Listesi

  • Comfort 1.418.000 TL

  • Luxury 1.543.000 TL

  • Excellent 1.653.000 TL

  • Avantgarde 1.753.000 TL

(Stoklarla sınırlı kampanyalı, anahtar teslim fiyatları)

Chery Tiggo 8 Pro Ağustos Fiyat Listesi

Chery Tiggo 8 Pro Ağustos Fiyat Listesi

  • Luxury 1.683.000 TL

  • Excellent 1.793.000 TL

  • Avantgarde 1.968.000 TL

(Stoklarla sınırlı kampanyalı, anahtar teslim fiyatları)

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