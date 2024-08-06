Chery Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil devi Chery, Ağustos ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son dönemlerde hızla popülerliği artan Chery, 2024 yılının ilk 7 ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında üçüncülüğünü koruyor. Peki, Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Chery'nin 2024 Ağustos ayına ait fiyat listesi...