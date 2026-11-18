Rakamı görenlerin bir kısmı ücreti espriyle karşıladı. Bir kullanıcı, 'Su arıtma taktıracaktım. Taktırmayıp geleceğim hocam' diye yazdı.

Ücreti makul bulanlar da vardı. Bir başka kullanıcı şöyle yazdı: 'Yıllarca görülmüş eğitim, okunmuş kitaplar, uykusuz geceler, çürütülmüş dirsekler ve bunların hepsinin birleşip karşınıza oturması için uygun bir fiyat bence…'