Müge Anlı'dan Tanıdığımız Psikiyatrist Arif Verimli Seans Ücretini Açıkladı
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Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, seans ücretinde indirim isteyen bir takipçisine kısa ve net bir yanıt verdi.
Bir Başkadır'daki terapi sahnelerini eleştirdiği paylaşımının altına bir kullanıcı, ücrette indirim olmazsa kendisini boykot edeceğini yazdı. Verimli ise seans ücretini açıklayarak cevap verdi.
Her şey "Bir Başkadır" yorumuyla başladı
Bir kişi, Arif Verimli'yi seans ücretlerinde indirime gitmezse boykot edeceğini söyledi.
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Sosyal medyada yorumlar ikiye ayrıldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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