Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Sözleri Arif Verimli'nin Dikkatini Çekti: “Bir Derdi Var”
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Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Cem Yılmaz, hastane odasından yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü komedyenin uzun mesajındaki bir cümle ise psikiyatrist Arif Verimli'nin dikkatinden kaçmadı. Verimli, Cem Yılmaz'ın sözlerini işaret ederek “Bir derdi var” yorumunda bulundu.
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Psikiyatrist Arif Verimli, kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın paylaşımındaki ifadesini yorumladı.
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İşte psikiyatrist Arif Verimli'nin Cem Yılmaz yorumu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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