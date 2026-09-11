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Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Sözleri Arif Verimli'nin Dikkatini Çekti: “Bir Derdi Var”

Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Sözleri Arif Verimli'nin Dikkatini Çekti: “Bir Derdi Var”

Cem Yılmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 22:41
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Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Cem Yılmaz, hastane odasından yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü komedyenin uzun mesajındaki bir cümle ise psikiyatrist Arif Verimli'nin dikkatinden kaçmadı. Verimli, Cem Yılmaz'ın sözlerini işaret ederek “Bir derdi var” yorumunda bulundu.

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Psikiyatrist Arif Verimli, kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın paylaşımındaki ifadesini yorumladı.

Psikiyatrist Arif Verimli, kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın paylaşımındaki ifadesini yorumladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan ünlü komedyen, daha sonra hastane odasından bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşadığı ağrıyı ve hastaneye gidiş sürecini anlatan Cem Yılmaz, doktorların kendisine stresten uzak durmasını söylediğini de aktardı. Ancak Yılmaz'ın paylaşımındaki bir cümle özellikle dikkat çekti.

Ünlü komedyen kendisi hakkında yapılan yorumlara gönderme yaparak “Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :)” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın bu sözlerine bir yorum da Müge Anlı ile Tatlı Sert'in eski yorumcularından psikiyatrist Arif Verimli'den geldi. Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz'ın bu cümleyle bir şey anlatmaya çalıştığını düşündüğünü belirtti. Arif Verimli, Cem Yılmaz'ı Do Not Disturb filmindeki Ayzek karakterine benzeterek dikkat çeken bir yorum yaptı: “Sanki Do Not Disturb'daki Ayzek bu... Bir derdi var...”

İşte psikiyatrist Arif Verimli'nin Cem Yılmaz yorumu:

İşte psikiyatrist Arif Verimli'nin Cem Yılmaz yorumu:
twitter.com

'Şimdi Cem Yılmaz hakkında herkes bir şeyler yazdı, ekmeğini yedi... Ben ekmeksiz konuşuyorum bu çocuk siz olmasanız kalp krizi de olmazdı derken bir şey demek istedi. Sanki Do not Disturb'daki Ayzek bu. Bir derdi var...'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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