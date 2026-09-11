Cem Yılmaz'ın Kalp Krizi Sonrası Sözleri Arif Verimli'nin Dikkatini Çekti: “Bir Derdi Var”

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan ünlü komedyen, daha sonra hastane odasından bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşadığı ağrıyı ve hastaneye gidiş sürecini anlatan Cem Yılmaz, doktorların kendisine stresten uzak durmasını söylediğini de aktardı. Ancak Yılmaz'ın paylaşımındaki bir cümle özellikle dikkat çekti.

Ünlü komedyen kendisi hakkında yapılan yorumlara gönderme yaparak “Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :)” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın bu sözlerine bir yorum da Müge Anlı ile Tatlı Sert'in eski yorumcularından psikiyatrist Arif Verimli'den geldi. Verimli, X hesabından yaptığı paylaşımda Cem Yılmaz'ın bu cümleyle bir şey anlatmaya çalıştığını düşündüğünü belirtti. Arif Verimli, Cem Yılmaz'ı Do Not Disturb filmindeki Ayzek karakterine benzeterek dikkat çeken bir yorum yaptı: “Sanki Do Not Disturb'daki Ayzek bu... Bir derdi var...”