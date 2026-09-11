Sinan Akçıl'ı Tanımayan Taraftarın Sorusu Gündem Oldu! Verdiği Cevap Kahkahaya Boğdu
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Fenerbahçe-Roma maçının ardından Sinan Akçıl ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Akçıl'ın taraftarlarla fotoğraf çektirdiğini gören ancak ünlü şarkıcıyı tanımayan bir kişinin “Önemli biri misin sen?” sorusu üzerine yaşananlar herkesi güldürdü.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Fenerbahçe-Roma maçının ardından Sinan Akçıl ile taraftarlar arasında eğlenceli anlar yaşandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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