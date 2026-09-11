Sinan Akçıl'ı Tanımayan Taraftarın Sorusu Gündem Oldu! Verdiği Cevap Kahkahaya Boğdu

Maç sonrası taraftarlarla bir araya gelen ünlü şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle peş peşe poz verdi. O sırada yaşananları anlamaya çalışan bir taraftar ise Sinan Akçıl'a yaklaşarak “Önemli biri misin sen?” diye sordu. Akçıl'ın esprili bir şekilde “Vallahi bir b*k değilim ben” yanıtını vermesinin ardından taraftar bu kez kendisini tanıyamadığını söyledi. Bunun üzerine Sinan Akçıl, “Murat Boz'um a*k...” diyerek espriyi sürdürdü.

Ancak olay bununla da bitmedi. Çevredekilere “Abi, tanıyamadım, bu kimdi?” diye soran taraftar, “Sinan Akçıl” cevabını alınca bu kez “Heee, o zaman ben de fotoğraf çektireyim” dedi.