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Sinan Akçıl'ı Tanımayan Taraftarın Sorusu Gündem Oldu! Verdiği Cevap Kahkahaya Boğdu

Sinan Akçıl'ı Tanımayan Taraftarın Sorusu Gündem Oldu! Verdiği Cevap Kahkahaya Boğdu

Sinan Akçıl
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 20:54
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Fenerbahçe-Roma maçının ardından Sinan Akçıl ile bir taraftar arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Akçıl'ın taraftarlarla fotoğraf çektirdiğini gören ancak ünlü şarkıcıyı tanımayan bir kişinin “Önemli biri misin sen?” sorusu üzerine yaşananlar herkesi güldürdü.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Fenerbahçe-Roma maçının ardından Sinan Akçıl ile taraftarlar arasında eğlenceli anlar yaşandı.

Fenerbahçe-Roma maçının ardından Sinan Akçıl ile taraftarlar arasında eğlenceli anlar yaşandı.

Maç sonrası taraftarlarla bir araya gelen ünlü şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle peş peşe poz verdi. O sırada yaşananları anlamaya çalışan bir taraftar ise Sinan Akçıl'a yaklaşarak “Önemli biri misin sen?” diye sordu. Akçıl'ın esprili bir şekilde “Vallahi bir b*k değilim ben” yanıtını vermesinin ardından taraftar bu kez kendisini tanıyamadığını söyledi. Bunun üzerine Sinan Akçıl, “Murat Boz'um a*k...” diyerek espriyi sürdürdü.

Ancak olay bununla da bitmedi. Çevredekilere “Abi, tanıyamadım, bu kimdi?” diye soran taraftar, “Sinan Akçıl” cevabını alınca bu kez “Heee, o zaman ben de fotoğraf çektireyim” dedi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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