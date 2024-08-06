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Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

etiket Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:53

Japon otomobil devi Nissan'ın, Ağustos ayına özel fiyat listesi ve kampanyaları belli oldu. Markanın büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin güncel fiyatları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi

Nissan Fiyat Listesi

Nissan'ın tercih edilen modellerinden Juke, Ağustos ayında 1.589.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. 

Ayrıca, Nissan tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Nissan Juke Fiyat Listesi Ağustos 2024

Nissan Juke Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.589.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.699.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.789.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.789.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.879.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Ağustos 2024

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.899.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.169.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.249.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.309.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.389.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.329.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.409.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.429.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.509.900 TL

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ağustos 2024

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • e-POWER Skypack 2.419.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.559.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.579.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.679.900 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ağustos 2024

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum 2.420.000 TL 

  • 1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.620.000 TL

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