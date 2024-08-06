Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan'ın, Ağustos ayına özel fiyat listesi ve kampanyaları belli oldu. Markanın büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin güncel fiyatları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...