Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil devi Nissan'ın, Ağustos ayına özel fiyat listesi ve kampanyaları belli oldu. Markanın büyük beğeni toplayan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail modellerinin güncel fiyatları otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...
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Nissan Fiyat Listesi
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