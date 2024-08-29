Elektrikli Otomobil Devri Bitiyor mu? AB, Hibriti Tercih Ediyor
Elektrikli Otomobil Devri Bitiyor mu? AB, Hibriti Tercih Ediyor
Temmuz ayında Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin otomobil satış verileri belli oldu. Elektrikli araçların revaçta olduğu düşünülürken veriler, aksini kanıtladı. Temmuz ayında elektrikli ve şarjlı hibrit otomobil satışları düşerken hibrit elektrikli otomobil satışları arttı.
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz ayı verilerini açıkladı.
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Elektrikli otomobil satışlarının ise düşmeye devam ettiği aktarıldı.
Hibrit-elektirikli otomobil satışlarının ise yüzde 25,7 artış gösterdiği kaydedildi.
Hollanda ve Fransa'da elektrikli araçlarda iyileşmeler görülse de Almanya'da bataryalı elektrikli otomobil satışlarında yüzde 37'lik düşüş yaşandı.
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