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Elektrikli Otomobil Devri Bitiyor mu? AB, Hibriti Tercih Ediyor

Elektrikli Otomobil Devri Bitiyor mu? AB, Hibriti Tercih Ediyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.08.2024 - 12:30

Temmuz ayında Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin otomobil satış verileri belli oldu. Elektrikli araçların revaçta olduğu düşünülürken veriler, aksini kanıtladı. Temmuz ayında elektrikli ve şarjlı hibrit otomobil satışları düşerken hibrit elektrikli otomobil satışları arttı.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz ayı verilerini açıkladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Temmuz ayı verilerini açıkladı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, AB'de yeni otomobil satışları geçen ayın aynı ayına göre artış gösterdi. Fakat Fransa ve Almanya'da satışların yavaşlamasıyla, bir önceki aya azalma olduğu kaydedildi.

Elektrikli otomobil satışlarının ise düşmeye devam ettiği aktarıldı.

Elektrikli otomobil satışlarının ise düşmeye devam ettiği aktarıldı.

Temmuz ayında bataryalı elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yıllık bazda yüzde 10,8 düşüş gösterdi. 

Aynı şekilde şarjlı hibrit otomobil satışları da yüzde 14,1 oranında düştü.

Hibrit-elektirikli otomobil satışlarının ise yüzde 25,7 artış gösterdiği kaydedildi.

Hibrit-elektirikli otomobil satışlarının ise yüzde 25,7 artış gösterdiği kaydedildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni otomobil satışları 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Haziran ayında özellikle İtalya, Almanya ve İspanya'da yapılan satışlarla, 2019'dan beri görülen en yüksek satış oranı kaydedildi.

Hollanda ve Fransa'da elektrikli araçlarda iyileşmeler görülse de Almanya'da bataryalı elektrikli otomobil satışlarında yüzde 37'lik düşüş yaşandı.

Hollanda ve Fransa'da elektrikli araçlarda iyileşmeler görülse de Almanya'da bataryalı elektrikli otomobil satışlarında yüzde 37'lik düşüş yaşandı.

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