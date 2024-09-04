Togg T10X Eylül 2024 Kampanyası: Togg Faizsiz Kredi Detayları Açıklandı

Togg T10X modeli için Eylül ayında geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlattı. Togg T10x, faizsiz kredi detaylarını açıkladı. Buna göre, Togg T10x satın almak isteyen vatandaşlar, 700 bin TL krediden yararlanabilecek.

İşte Togg T10x Eylül 2024 kampanya ve kredi detayları...