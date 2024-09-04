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Togg T10X Eylül 2024 Kampanyası: Togg Faizsiz Kredi Detayları Açıklandı

Togg T10X Eylül 2024 Kampanyası: Togg Faizsiz Kredi Detayları Açıklandı

Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.09.2024 - 11:24

Togg T10X modeli için Eylül ayında geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlattı. Togg T10x, faizsiz kredi detaylarını açıkladı. Buna göre, Togg T10x satın almak isteyen vatandaşlar, 700 bin TL krediden yararlanabilecek.

İşte Togg T10x Eylül 2024 kampanya ve kredi detayları...

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Togg T10X Kampanyası

Togg T10X Kampanyası

Togg, Eylül ayında T10X versiyonlarında yeni bir kampanya başlattı. Ağustos ayı satışlarında aylık bazda düşük bir performans sergileyen Togg, yeni alıcılarına özel bir finansman desteği sağlayacak. 

Togg Eylül 2024 kampanyası, T10X modeli için geçerli olacak.

Togg T10X Kredisi Ne Kadar?

Togg T10X Kredisi Ne Kadar?

Togg T10X kampanyasında yeni alıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Buna göre, Togg Eylül ayı kampanyası dahilinde anlaşmalı bankalarda;

  • 700 bin TL krediye faizsiz ve 12 ay vade 

  • Yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL, 30 ay vade 

seçenekleri bulunuyor.

GSR II Uyumlu Togg T10X

GSR II Uyumlu Togg T10X

Togg tarafından yapılan açıklamada 'Genel Güvenlik Regülasyonları' GSR II'nin 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren araçlarda standart olarak sunulacağı belirtildi. 

Yolcu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik ADAS yazılım ve donanımlarına sahip T10X modelleri de  1 Eylül itibarıyla satışa sunuldu.

Togg Eylül Kampanyası Hangi Modellerde Geçerli?

Togg Eylül Kampanyası Hangi Modellerde Geçerli?

Eylül kampanyası, GSR II uyumlu tüm T10X’lerde geçerli olacak. Ayrıca sınırlı sayıda bulunan GSR I uyumlu versiyonlarda da Eylül kampanyası geçerli olacak.

GSR II Özellikleri

GSR II Özellikleri

GSR II ile birlikte, Togg'a getirilen özellikler şu şekilde;

  • Akıllı şerit takip sistemi

  • Şeritten ayrılma uyarısı

  • Ön çarpışma uyarısı

  • Acil durum frenleme sistemi

  • “Yoğun Trafik Pilotu” (” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlama)

  • Adaptif hız sabitleyici

Öte yandan GSR II’nin zorunlu kılmadığı ancak donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan “Yoğun Trafik Pilotu”, “Adaptif Hız Sabitleyici” ve “Adaptif Sürücü Asistanı” gibi ek özellikler, kullanıcılar tarafından Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirilebilir.

Togg Eylül Ayı Fiyatı;

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