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Arabaların Arka Camında Yer Alan Çizgilerin İşlevi Tam Olarak Nedir? Bu Aylarda Bolca Kullanacaksınız!

Arabaların Arka Camında Yer Alan Çizgilerin İşlevi Tam Olarak Nedir? Bu Aylarda Bolca Kullanacaksınız!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.09.2024 - 15:09

Soğuk havalarda araba kullanırken arka camınızın bir türlü açılmadığını fark ettiniz mi? Arka camdaki o incecik çizgiler işte tam da bu anlarda devreye giriyor!

Hazır sonbahar mevsimine de girmişken bu çizgileri bol bol kullanacaksınız demektir. Gelin, bu çizgilerin nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını anlatalım.

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Arabaların arka camındaki o ince çizgiler, aslında bir tasarım hatası değil. Kış aylarında arka camın netliğini koruyan gizli bir kahraman!

Arabaların arka camındaki o ince çizgiler, aslında bir tasarım hatası değil. Kış aylarında arka camın netliğini koruyan gizli bir kahraman!

Bu çizgiler, metal ve reçineden yapılan son derece ince tellerdir. Ya cama yapıştırılarak ya da cam katmanları arasına yerleştirilerek oluşturulurlar.

Bir elektrik akımı bu tellere gönderildiğinde direnç oluşur ve bu da ısı üretir.

Bir elektrik akımı bu tellere gönderildiğinde direnç oluşur ve bu da ısı üretir.

Bu çizgiler aslında 'defroster' yani buz çözücü bir sistemin parçasıdır.

Soğuk havalarda camda oluşan buz ve buharı temizlemek için bu ince çizgiler, camın yüzeyine yerleştirilen küçük rezistans tellerinden oluşur.

Elektrik akımı bu tellere iletildiğinde, ısı üreterek camdaki buzlanmayı ya da buğulanmayı önlerler.

Elektrik akımı bu tellere iletildiğinde, ısı üreterek camdaki buzlanmayı ya da buğulanmayı önlerler.

Defroster sistemi bazen arızalanabilir ve sizi eski moda buz kazıma yöntemlerine mecbur bırakabilir. Bu durumda ise birkaç farklı sorun devrede olabilir.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendi başınıza halletmeye çalışmamakta büyük fayda var. İşi profesyonellere bırakmak en mantıklı seçenek gibi görünüyor.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendi başınıza halletmeye çalışmamakta büyük fayda var. İşi profesyonellere bırakmak en mantıklı seçenek gibi görünüyor.

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