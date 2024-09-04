Arabaların Arka Camında Yer Alan Çizgilerin İşlevi Tam Olarak Nedir? Bu Aylarda Bolca Kullanacaksınız!

Soğuk havalarda araba kullanırken arka camınızın bir türlü açılmadığını fark ettiniz mi? Arka camdaki o incecik çizgiler işte tam da bu anlarda devreye giriyor!

Hazır sonbahar mevsimine de girmişken bu çizgileri bol bol kullanacaksınız demektir. Gelin, bu çizgilerin nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını anlatalım.

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