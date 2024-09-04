Arabaların Arka Camında Yer Alan Çizgilerin İşlevi Tam Olarak Nedir? Bu Aylarda Bolca Kullanacaksınız!
Arabaların Arka Camında Yer Alan Çizgilerin İşlevi Tam Olarak Nedir? Bu Aylarda Bolca Kullanacaksınız!
Soğuk havalarda araba kullanırken arka camınızın bir türlü açılmadığını fark ettiniz mi? Arka camdaki o incecik çizgiler işte tam da bu anlarda devreye giriyor!
Hazır sonbahar mevsimine de girmişken bu çizgileri bol bol kullanacaksınız demektir. Gelin, bu çizgilerin nasıl çalıştığını ve neden önemli olduklarını anlatalım.
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Arabaların arka camındaki o ince çizgiler, aslında bir tasarım hatası değil. Kış aylarında arka camın netliğini koruyan gizli bir kahraman!
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Bir elektrik akımı bu tellere gönderildiğinde direnç oluşur ve bu da ısı üretir.
Elektrik akımı bu tellere iletildiğinde, ısı üreterek camdaki buzlanmayı ya da buğulanmayı önlerler.
Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendi başınıza halletmeye çalışmamakta büyük fayda var. İşi profesyonellere bırakmak en mantıklı seçenek gibi görünüyor.
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