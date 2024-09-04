Boş Vakitlerinde Nalbantlık Yaparak 60 Bin Lira Kazanıyor!
Boş Vakitlerinde Nalbantlık Yaparak 60 Bin Lira Kazanıyor!
Karabük Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan 38 yaşındaki Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yaptığını ve 50-60 bin TL gelir elde ettiğini belirtti.
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İnsanlık tarihinin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlık atların artık ulaşımda kullanılmamasıyla unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde az sayıda usta ise nalbantlığı sürdürüyor.
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Karabük Üniversitesi At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. Profesyonel nalbantların aylık 100 bin liranın üzerinde kazanabileceğini söyleyen Özkan Yeşilçay şunları söyledi: 👇
“Nalbantlığı gerçekten profesyonel bir seviyede yaparsanız çok güzel gelirleri var. Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor."
Yeşilçay mesleğinin zorluklarını ise şöyle anlatıyor: 👇
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