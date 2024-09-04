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Boş Vakitlerinde Nalbantlık Yaparak 60 Bin Lira Kazanıyor!

Boş Vakitlerinde Nalbantlık Yaparak 60 Bin Lira Kazanıyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 12:41

Karabük Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan 38 yaşındaki Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yaptığını ve 50-60 bin TL gelir elde ettiğini belirtti.

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İnsanlık tarihinin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlık atların artık ulaşımda kullanılmamasıyla unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde az sayıda usta ise nalbantlığı sürdürüyor.

İnsanlık tarihinin en popüler mesleklerinden biri olan nalbantlık atların artık ulaşımda kullanılmamasıyla unutulmaya yüz tuttu. Günümüzde az sayıda usta ise nalbantlığı sürdürüyor.

Karabük Üniversitesi At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. Profesyonel nalbantların aylık 100 bin liranın üzerinde kazanabileceğini söyleyen Özkan Yeşilçay şunları söyledi: 👇

Karabük Üniversitesi At Antrenörlüğü Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Yeşilçay, boş zamanlarında nalbantlık yapıyor. Profesyonel nalbantların aylık 100 bin liranın üzerinde kazanabileceğini söyleyen Özkan Yeşilçay şunları söyledi: 👇

“Nalbantlığı gerçekten profesyonel bir seviyede yaparsanız çok güzel gelirleri var. Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor."

“Nalbantlığı gerçekten profesyonel bir seviyede yaparsanız çok güzel gelirleri var. Aylık 100 bin liradan fazla kazanan nalbantlarımız var. Ben şu an kamuda olduğum için çok fazla dışarı çıkamıyorum ama ona rağmen aylık 50-60 bin lira gibi çok rahat bir getirisi oluyor."

Yeşilçay mesleğinin zorluklarını ise şöyle anlatıyor: 👇

Yeşilçay mesleğinin zorluklarını ise şöyle anlatıyor: 👇

'Şu an yaz döneminde mesleğin en büyük zorlukları sinek. İnanılmaz derecede atları rahatsız ediyor, bizi çok huzursuz hale getiriyor. Atlar durmadığı için bizi de rahatsız ediyor. 

Atlar doğası gereği, ürkek bir canlı olduğu için, doğada av hayvanı olduğu için biraz ehlileştirilmesi gerekiyor. Çok büyük bir beden gücü istiyor gerçekten. Çünkü atın ön ayağını bacaklarımızın arasına, arka ayağını da kucağımıza alarak çalışıyoruz biz. Eski usul çalışmıyoruz. Eskiden bir kişi ayak tutarken, usta karşıdan çalışıyordu. Şu an biz kendimiz tutup, kendimiz çalışıyoruz. 

Ondan dolayı büyük bir beden gücü istiyor gerçekten. Bel ve ayaklara inanılmaz bir yük biniyor.'

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