Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Açıklama: "Narin Güran'ın Amcası Tedbiren Tutuklandı"

Bakan Tunç, şunları söyledi: 👇

'Sadece öldürme şüphesinin yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturma gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor. Temennimiz bir an önce Narin'e sağ salim ulaşılması.'