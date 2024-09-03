Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Açıklama: "Narin Güran'ın Amcası Tedbiren Tutuklandı"

Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Açıklama: "Narin Güran'ın Amcası Tedbiren Tutuklandı"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 12:52

Adalet Bakanı Yılmaz, Tunç 24 TV'de katıldığı röportajda Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amacasının tedbir amacıyla tutuklandığını söyledi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularına yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularına yanıt verdi.

Kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, "Bu tutuklama tedbiren bir tutuklama" ifadelerini kullandı.

Kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, "Bu tutuklama tedbiren bir tutuklama" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, şunları söyledi: 👇

'Sadece öldürme şüphesinin yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Soruşturma gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor. Temennimiz bir an önce Narin'e sağ salim ulaşılması.'

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. dün tutuklanmıştı.

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. dün tutuklanmıştı.

Daha önce amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Ayrıca amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.

Daha önce amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Ayrıca amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın