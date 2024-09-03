Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Açıklama: "Narin Güran'ın Amcası Tedbiren Tutuklandı"
Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Açıklama: "Narin Güran'ın Amcası Tedbiren Tutuklandı"
Adalet Bakanı Yılmaz, Tunç 24 TV'de katıldığı röportajda Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amacasının tedbir amacıyla tutuklandığını söyledi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularına yanıt verdi.
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Kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz Tunç, "Bu tutuklama tedbiren bir tutuklama" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberi bekliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. dün tutuklanmıştı.
Daha önce amcanın kullandığı aracının şoför koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği eşleşmişti. Ayrıca amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat saat boyunca telefonunu kapattığı tespit edilmişti.
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