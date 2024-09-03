Özgür Özel: "Ben İçki İçtiğimi Gizlemem"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birileri 'şeytanlaştıracak' diye içki içtiğini gizlemeyeceğini söyledi. Özel kendisini içkili bir restoranda videoya alan bir kişiye de çıkışarak, 'O gün bir duble de rakı içtim, bilgisi olsun' dedi.