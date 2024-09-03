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Özgür Özel: "Ben İçki İçtiğimi Gizlemem"

Özgür Özel: "Ben İçki İçtiğimi Gizlemem"

Özgür Özel
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 12:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birileri 'şeytanlaştıracak' diye içki içtiğini gizlemeyeceğini söyledi. Özel kendisini içkili bir restoranda videoya alan bir kişiye de çıkışarak, 'O gün bir duble de rakı içtim, bilgisi olsun' dedi. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özgür Özel, programın bir bölümünde kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Özgür Özel, programın bir bölümünde kendisini takip eden birinin görüntülerini paylaşarak 'içkili mekan' paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

Yaş günü kutlaması sırasında bir duble rakı içtiğini anlatan Özel şunları söyledi: "Birisi karşıdan video çekmiş. Özgür Özel içkili restoranda 'bilmem ne yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble rakı da içtim. Ben içki içtiğimi gizlemem. İçki içene de saygı duyarım, içmeyene de saygı duyarım. Bu özgürlüklerin kullanılmasından yanayım."

Yaş günü kutlaması sırasında bir duble rakı içtiğini anlatan Özel şunları söyledi: "Birisi karşıdan video çekmiş. Özgür Özel içkili restoranda 'bilmem ne yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble rakı da içtim. Ben içki içtiğimi gizlemem. İçki içene de saygı duyarım, içmeyene de saygı duyarım. Bu özgürlüklerin kullanılmasından yanayım."

Özgür Özel'in içki açıklaması 👇

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