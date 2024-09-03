Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 4,5 yıl hapis isteniyor.
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Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
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Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Genç kadın 18 gün sonra tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Halk TV'den Yağmur Beril Varol'a konuşan Dilruba Kayserilioğlu, "Söylediklerimin arkasındayım. Bu ilk değil son da olamayacak. Ama dileğim son olması. Benden çok daha farklı şeyler yapıp, çok daha ağırlarını yapan ve serbest olan kişiler olduğunu biliyorum. İlk değilim son olmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.
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