Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu İçin İstenen Ceza Belli Oldu

İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayserilioğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 4,5 yıl hapis isteniyor.