Giyerken Amacını Hep Merak Ettiğimiz İç Çamaşırların İçindeki Küçük Cep Ne İşe Yarıyor?

Külotlardaki bu küçük cep genellikle %100 pamuktan üretilir. Pamuk, nefes alabilirliği artırır ve nemi emerek kasık bölgesinin kuru kalmasına yardımcı olur. Bu, ter ve nem birikiminin neden olabileceği rahatsızlıkları ve istenmeyen kokuları önlemeye yardımcı olur, böylece kişisel hijyen standartlarınızı korur.