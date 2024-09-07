Romantik Olarak Bir Şeyler Hissettiğiniz Biri Tarafından Reddedilmeyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

Ama bunu sürekli bir hale getirirseniz işin içinden çıkamazsınız. Kafanızda 'şunu şöyle yapsaydım, böyle olmazdı' diye kurmanız size yardımcı olmayacak. Olan oldu, artık önünüze bakma zamanı. Bu düşünceler sizi sadece daha kötü yapar ve hiçbir fayda sağlamaz.