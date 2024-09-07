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Romantik Olarak Bir Şeyler Hissettiğiniz Biri Tarafından Reddedilmeyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

etiket Romantik Olarak Bir Şeyler Hissettiğiniz Biri Tarafından Reddedilmeyle Başa Çıkmanın 10 Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 23:46

Reddedilme duygusunu herkes yaşamıştır. Pek güzel bir duygu olmayan reddedilmeyle baş etmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Gelin reddedilirseniz nasıl başa çıkacağınızı birlikte öğrenelim!

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1. Öncelikle bu durumun herkesin başına geldiğini bilmeniz gerek.

Bunu ilk yaşayan da son yaşayan da siz değilsiniz. Herkesin bu duyguyu yaşamış ya da yaşayacak olması sizi rahatlatacaktır. Bu herkesin başına gelebilir, önce bunu kabullenmeniz gerek.

2. Eğer reddedilmeyi kabul etmeyi başardıysanız ikinci yapmanız gereken bu duyguyu yaşamak.

Yani reddedilmeyi kabul etmek demek duygunuzu bastırarak hayatı yaşamaya bir anda dönmek demek değil. Reddedilme duygunuzu görüp bunu yaşamanız gerek. Herkes reddedilme duygusuyla farklı şekilde başa çıkar, siz de kendi başa çıkma yönteminizi bulmalısınız.

3. Reddedilmeyle başa çıkma yöntemi olarak ağlamak veya günlük tutmak bir seçenek.

Bu yöntemler dışında egzersiz yapmayı, mutfakta vakit geçirmeyi ya da sizi rahatlatan başka bir yöntemi tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler reddedilme duygusunu aşmak için rahatlatıcı olabilir.

4. Artık kendinizi suçlamayı bırakın!

Reddedilme sonrası herkes önce kendini suçluyor. Ama aslında burada kendinizi suçlayacak bir durum yok. Kendinizi yetersiz görüyorsanız bu yanlış. Çünkü reddedilmenin aslında sizinle ilgisi yok.

5. Reddedildikten sonra kafanızda o anı tekrar yaşamanız normal.

Ama bunu sürekli bir hale getirirseniz işin içinden çıkamazsınız. Kafanızda 'şunu şöyle yapsaydım, böyle olmazdı' diye kurmanız size yardımcı olmayacak. Olan oldu, artık önünüze bakma zamanı. Bu düşünceler sizi sadece daha kötü yapar ve hiçbir fayda sağlamaz.

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6. Reddedilme insanın başına hayatında bir değil, birkaç kere gelebilir ve bu aslında sizi güçlendirebilir.

Bir kere reddedildiniz, çok acı doğru ama artık büyüyüp dayanıklılık gösterme zamanı! Her red sonrası dağılıp mahvolmak doğru değil. Belki ilk reddedilme çok acıtır ama bundan sonrasında çok daha dayanıklı olacağınız kesin.

7. Eğer reddedilme sizi çok sarstıysa ve kendiniz başa çıkamıyorsanız arkadaşlarınızın hep orada olduğunu unutmayın.

Arkadaşlarınız böyle durumlarda destekçiniz olabilir. Onlara derdinizi ve yaşadıklarını anlatabilir ve desteklerini alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmak durumu hafifletebilir ve daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir.

8. Ama bu süreci atlatmada arkadaşlarınız yeterli olamayabilir.

Eğer arkadaşlarınız yeterli olamadıysa her zaman bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Terapi görmek bu süreçleri atlatmada çok yardımcı oluyor. Eğer kendiniz üstesinden gelemiyorsanız bir uzmanla görüşerek daha rahat atlatabilirsiniz.

9. Ruhsal olarak zor durumlardan geçtiğiniz bu süreçte yediğinize içtiğinize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor.

Zaten ruhsal olarak kötü olduğunuz için fiziksel sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz. Bu dönemde daha sağlıklı beslenmeli ve egzersiz yapmalısınız. Yine bu dönemde uykunuza da özen göstermeniz gerek.

10. Bir kere reddedildiniz diye bu dünyanın sonu değil!

Tamam reddedildiniz ama 'Ben artık bir daha asla böyle bir ilişki içinde olmam' demeyin. Bu sefer olmamış olabilir ama bu bir daha asla olmayacak diye bir şey yok. Kendinize sonraki seferler için mutlaka şans verin!

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