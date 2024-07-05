Kot Pantolonlardaki Küçük Ceplerin Ne Amaçla Üretildiğini Biliyor musunuz? Steve Jobs Bile Kullanmış!
Kot Pantolonlardaki Küçük Ceplerin Ne Amaçla Üretildiğini Biliyor musunuz? Steve Jobs Bile Kullanmış!
Günlük hayatta kullandığımız pek çok giyim eşyasında bulunan detaylar, sık sık kullanım amacı ve işlevleriyle merak konusu olabilir. Pantolonlarımızdaki küçük cep de bunlardan biri. Yıllardır pek çoğumuz bu küçük cebin varlık sebebini sorgulamıştır. Meğer tarihi yıllar öncesine dayanıyormuş. Buyrun birlikte bakalım...
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Kot pantolon giyerken muhtemelen fark ettiğiniz, sağ ön cebin iç kısmında bulunan küçük cep... Peki, bu gizemli ceplerin kullanım amacı ne olabilir?
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Bu minik tatlış cepler günümüzde işlevini yitirse de, 1800'lü yıllarda oldukça popüler ve işlevseldi.
Aslında, bu ceplerin kökeni 1800'lere dayanıyor. 1873'te Levi Strauss & Co. tarafından patentlenmiş. O dönem bu cepler saatlerin zincirlerini pantolona bağlamak ve saati güvenle taşımak için tasarlanmıştı.
Patentin alınmasından sonra, bu cepler Levi's tarafından üretilen 1890 yılındaki ünlü Levi's 501 kot pantolon modeliyle birlikte daha da popüler hale geldi. Zaman içinde, teknolojinin gelişmesiyle cep saatleri yerini telefonlara bıraksa da, bu küçük cepler kot pantolonların vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Günümüzde belki işlevlerini yitirmiş olabilirler ancak hala pantolonların tarzını ve geçmişini yansıtan önemli bir detay olarak varlıklarını sürdürüyorlar.
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Hatırlarsanız Steve Jobs 2005 yılında iPod Nano'yu tanıtırken bu küçük cebi kullanmıştı.
Sunum yaptığı sırada bu küçük cepten iPod Nano'yu çıkartan Jobs çok konuşulan bir reklam kampanyası yürütmüştü.
Yıllar geçse de sosyal medyada konusu konuşulmaya devam etmişti: ''Yıl oldu 2018 ve hala Steve Jobs'un kot pantolonunun bozuk para cebinde İpod Nano'nun ortaya çıkmasından daha heyecan verici tek bir teknoloji demosu görmedim''
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