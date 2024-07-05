Kot Pantolonlardaki Küçük Ceplerin Ne Amaçla Üretildiğini Biliyor musunuz? Steve Jobs Bile Kullanmış!

Günlük hayatta kullandığımız pek çok giyim eşyasında bulunan detaylar, sık sık kullanım amacı ve işlevleriyle merak konusu olabilir. Pantolonlarımızdaki küçük cep de bunlardan biri. Yıllardır pek çoğumuz bu küçük cebin varlık sebebini sorgulamıştır. Meğer tarihi yıllar öncesine dayanıyormuş. Buyrun birlikte bakalım...

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