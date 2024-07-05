Müneccim Test: Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Müneccim Test: Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Şu an evinin ne kadar temiz olduğunu tahmin ediyoruz! Haydi bakalım teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabahları evden nasıl çıkarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki bir soruyla devam edelim. Nevresim takımlarını ütüler misin?
3. Gelelim haftada ne kadar temizlik yaptığına?
4. En sevdiğin ev işi ne peki?
5. Evine ne sıklıkta misafir gelir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın