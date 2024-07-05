Müneccim Test: Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Sen biraz keyfine düşkünsün. Önceliğin de zevklerin. Bir ara toplarım diyor ama sonra bırakıyorsun. Gelenin gidenin de oldukça fazla. Partiler için evin aranılan bir lokasyon. Ama sonrasında dağınıklıktan, pislikten çok sıkılıp bunalıyorsun. Kıyafetleri dağ gibi biriktirme, küçük adımlarla da olsa topla evini. İnan çok iyi gelecek.