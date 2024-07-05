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Müneccim Test: Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Müneccim Test: Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 10:01

Şu an evinin ne kadar temiz olduğunu tahmin ediyoruz! Haydi bakalım teste!

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1. Sabahları evden nasıl çıkarsın?

2. Peki bir soruyla devam edelim. Nevresim takımlarını ütüler misin?

3. Gelelim haftada ne kadar temizlik yaptığına?

4. En sevdiğin ev işi ne peki?

5. Evine ne sıklıkta misafir gelir?

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6. Evin en çok neresini temizlemekten keyif alıyorsun.

7. Mutfağında hiç bulaşık biriktirir misin?

8. Son olarak temizlik malzemelerine sence ayda ne kadar harcıyorsun?

Senin evin gerçekten pırıl pırıl!

Sen bir temizlik aşığısın. Evin resmen ışıl ışıl parlıyor. Baktıkça senin de için açılıyor. Düzen, temizlik deyince de sen yani. Böyle devam et. Ruhun da evin gibi ışıl şık parlasın!

Senin evin temiz sayılır, ama biraz daha temizliğe ihtiyacın var.

Aslında ara temizlik yapıyorsun. Dağınıklık da pek sana göre değil. Ancak zaman yönetimin pek olmadığından düzenli olarak yapamıyorsun. Biraz daha özen göstermen gerek.

Senin evin şu an inanılmaz dağınık, nasıl toplayacağını kara kara düşünüyorsun!

Sen biraz keyfine düşkünsün. Önceliğin de zevklerin. Bir ara toplarım diyor ama sonra bırakıyorsun. Gelenin gidenin de oldukça fazla. Partiler için evin aranılan bir lokasyon. Ama sonrasında dağınıklıktan, pislikten çok sıkılıp bunalıyorsun. Kıyafetleri dağ gibi biriktirme, küçük adımlarla da olsa topla evini. İnan çok iyi gelecek.

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