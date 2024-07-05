Dedesinin Mezarındaki Tüneli Paylaşarak Hepimizin Yüreğini Ağzına Getiren Sosyal Medya Kullanıcısı
Dedesinin Mezarındaki Tüneli Paylaşarak Hepimizin Yüreğini Ağzına Getiren Sosyal Medya Kullanıcısı
Hayatta birçok garip olay başımıza geliyor ama bu kadarını biz de beklemiyorduk. Sosyal medyada dedesinin mezarını paylaşan bir kullanıcı ''Bu kadarı da olmaz!'' dedirtti.
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Mezarın hemen yanında toprak kazılmış halde duruyor. Kimin kazdığına gelince; Tilki.
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''Dedem güvende'' diyerek hepimizin içine su serpen kullanıcı konuyu sonunda bakın nereye getirdi...
Tabii ki milli sorun haline gelen atanamama meselesine👇
🫠
Bu arada paylaşıma yorumlar da gecikmedi. Esprilerin havada uçuştuğu 'alıntılar' kısmında gelen tepkilere bakın👇😅
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