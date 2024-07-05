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Dedesinin Mezarındaki Tüneli Paylaşarak Hepimizin Yüreğini Ağzına Getiren Sosyal Medya Kullanıcısı

Dedesinin Mezarındaki Tüneli Paylaşarak Hepimizin Yüreğini Ağzına Getiren Sosyal Medya Kullanıcısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 09:02 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 09:12

Hayatta birçok garip olay başımıza geliyor ama bu kadarını biz de beklemiyorduk. Sosyal medyada dedesinin mezarını paylaşan bir kullanıcı ''Bu kadarı da olmaz!'' dedirtti.

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Mezarın hemen yanında toprak kazılmış halde duruyor. Kimin kazdığına gelince; Tilki.

Mezarın hemen yanında toprak kazılmış halde duruyor. Kimin kazdığına gelince; Tilki.
twitter.com

''Dedem güvende'' diyerek hepimizin içine su serpen kullanıcı konuyu sonunda bakın nereye getirdi...

''Dedem güvende'' diyerek hepimizin içine su serpen kullanıcı konuyu sonunda bakın nereye getirdi...
twitter.com

Tabii ki milli sorun haline gelen atanamama meselesine👇

Tabii ki milli sorun haline gelen atanamama meselesine👇
twitter.com

🫠

Bu arada paylaşıma yorumlar da gecikmedi. Esprilerin havada uçuştuğu 'alıntılar' kısmında gelen tepkilere bakın👇😅

Bu arada paylaşıma yorumlar da gecikmedi. Esprilerin havada uçuştuğu 'alıntılar' kısmında gelen tepkilere bakın👇😅
twitter.com
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