Fenalık Geçirdik! Bagaj Ücreti Ödememek İçin Her Şeyi Üst Üste Giyen Adam

Uçaklarda bagaj ücreti ödememek için kıyafetlerin üst üste giyildiğini mutlaka görmüş belki de yapmışsınızdır. Yabancı ülkede bu yöntemi uygulayan bir adam da uçakta kayda alındı. Adamın üstünden çıkardıkları izleyiciler olarak bizim nefesimizi daralttı.