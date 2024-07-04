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Fenalık Geçirdik! Bagaj Ücreti Ödememek İçin Her Şeyi Üst Üste Giyen Adam

Fenalık Geçirdik! Bagaj Ücreti Ödememek İçin Her Şeyi Üst Üste Giyen Adam

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 22:44

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Uçaklarda bagaj ücreti ödememek için kıyafetlerin üst üste giyildiğini mutlaka görmüş belki de yapmışsınızdır. Yabancı ülkede bu yöntemi uygulayan bir adam da uçakta kayda alındı. Adamın üstünden çıkardıkları izleyiciler olarak bizim nefesimizi daralttı.

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Kontrolden geçip uçağa biner binmez soyunmaya başlayan adamın kıyafetleri say say bitmedi.

Kontrolden geçip uçağa biner binmez soyunmaya başlayan adamın kıyafetleri say say bitmedi.

Tam bitti derken altından bir kat daha çıkan adamın yorgunluğu ve yaşadığı bunaltı da yüzünden okunuyordu.

Tam bitti derken altından bir kat daha çıkan adamın yorgunluğu ve yaşadığı bunaltı da yüzünden okunuyordu.

İşte o anlar 👇

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