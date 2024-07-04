Ev Sahibi ile Tartışan Kadın Evden Çıkması İçin Tehdit Edildi: “Farklı Yöntemle Çıkartırız”

Beşiktaş’ta kiracı olarak oturan Esin adlı kadın ev sahibiyle tartıştıktan sonra bilmediği bir numaradan arandı ve tehdit edildi. Konuşma esnasını anbean kaydeden kadının başına gelenler sosyal medyada paylaşılınca izleyiciler ikiye bölündü. Kimisi kadının tehdit edilmesine tepki yağdırırken kimileri ise evden çıkmadığı için hatayı onda buldu.