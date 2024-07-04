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Ev Sahibi ile Tartışan Kadın Evden Çıkması İçin Tehdit Edildi: “Farklı Yöntemle Çıkartırız”

Ev Sahibi ile Tartışan Kadın Evden Çıkması İçin Tehdit Edildi: “Farklı Yöntemle Çıkartırız”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 22:11

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Beşiktaş’ta kiracı olarak oturan Esin adlı kadın ev sahibiyle tartıştıktan sonra bilmediği bir numaradan arandı ve tehdit edildi. Konuşma esnasını anbean kaydeden kadının başına gelenler sosyal medyada paylaşılınca izleyiciler ikiye bölündü. Kimisi kadının tehdit edilmesine tepki yağdırırken kimileri ise evden çıkmadığı için hatayı onda buldu.

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Baran adlı tanımadığı kişi tarafından aranan kadına telefonda ısrarla evden çıkması gerektiği söylendi.

Baran adlı tanımadığı kişi tarafından aranan kadına telefonda ısrarla evden çıkması gerektiği söylendi.

Ardından ise telefondaki kişi kadın evden çıkmazsa olacakları “Esin Hanım bak bu evden çıkın yoksa farklı yöntemle çıkartırız.” sözleriyle anlattı.

Ardından ise telefondaki kişi kadın evden çıkmazsa olacakları “Esin Hanım bak bu evden çıkın yoksa farklı yöntemle çıkartırız.” sözleriyle anlattı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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