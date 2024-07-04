Kendisine Yapılan Tezahüratları “Yapma Diğer Arkadaşlara Ayıp Olur” Diyerek Durduran Güler Alkışları Topladı

A Milli Takımımızın genç ve başarılı oyuncularından Arda Güler yalnızca futbol konusundaki yeteneğiyle değil, hal ve hareketleriyle de dikkat çekiyor. Güler’in efendi ve nazik davranışları sık sık gündeme gelirken genç oyuncu her seferinde tebrikleri toplamayı başarıyor.
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Euro 2024 maçlarında sergilediği performansıyla kendini bir kez daha kanıtlayan Arda Güler galibiyet kutlamalarında görüntülendi.
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Taraftarların kendisine tezahürat yaptığı anlarda “Yapma yapma, diğer arkadaşlara ayıp olur.” diyen başarılı oyuncu gönülleri fethetti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu yönde. 👇
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