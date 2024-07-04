Kendisine Yapılan Tezahüratları “Yapma Diğer Arkadaşlara Ayıp Olur” Diyerek Durduran Güler Alkışları Topladı

A Milli Takımımızın genç ve başarılı oyuncularından Arda Güler yalnızca futbol konusundaki yeteneğiyle değil, hal ve hareketleriyle de dikkat çekiyor. Güler’in efendi ve nazik davranışları sık sık gündeme gelirken genç oyuncu her seferinde tebrikleri toplamayı başarıyor.