Görüş Bildir
Haberler
Video
Kendisine Yapılan Tezahüratları “Yapma Diğer Arkadaşlara Ayıp Olur” Diyerek Durduran Güler Alkışları Topladı

Kendisine Yapılan Tezahüratları “Yapma Diğer Arkadaşlara Ayıp Olur” Diyerek Durduran Güler Alkışları Topladı

arda güler
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 21:11

İçerik Devam Ediyor

A Milli Takımımızın genç ve başarılı oyuncularından Arda Güler yalnızca futbol konusundaki yeteneğiyle değil, hal ve hareketleriyle de dikkat çekiyor. Güler’in efendi ve nazik davranışları sık sık gündeme gelirken genç oyuncu her seferinde tebrikleri toplamayı başarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Euro 2024 maçlarında sergilediği performansıyla kendini bir kez daha kanıtlayan Arda Güler galibiyet kutlamalarında görüntülendi.

Euro 2024 maçlarında sergilediği performansıyla kendini bir kez daha kanıtlayan Arda Güler galibiyet kutlamalarında görüntülendi.

Taraftarların kendisine tezahürat yaptığı anlarda “Yapma yapma, diğer arkadaşlara ayıp olur.” diyen başarılı oyuncu gönülleri fethetti.

Taraftarların kendisine tezahürat yaptığı anlarda “Yapma yapma, diğer arkadaşlara ayıp olur.” diyen başarılı oyuncu gönülleri fethetti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu yönde. 👇

Gelen yorumlar ise bu yönde. 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın