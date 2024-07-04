Mehmet Büyükekşi Vazgeçmiyor: Yeniden TFF Başkanlığına Aday Oluyor
Mehmet Büyükekşi Vazgeçmiyor: Yeniden TFF Başkanlığına Aday Oluyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeniden TFF başkanlığına aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.
Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler şu şekilde;
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