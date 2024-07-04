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Mehmet Büyükekşi Vazgeçmiyor: Yeniden TFF Başkanlığına Aday Oluyor

Mehmet Büyükekşi Vazgeçmiyor: Yeniden TFF Başkanlığına Aday Oluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.07.2024 - 20:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeniden TFF başkanlığına aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde yeniden aday olma kararı aldı.

Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, Mehmet Büyükekşi'nin adaylık için çalışmalarını sürdürdüğü ve birçok isimle yeni yönetim kurulunda yer almaları için görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler şu şekilde;

18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimleri için şimdiye kadar resmi olarak adaylığını açıklayan isimler şu şekilde;

İbrahim Hacıosmanoğlu

Servet Yardımcı 

Erdal Alkış 

İsmail Uyanık

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