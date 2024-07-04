Fenerbahçe’de 20 Milyon Euro’luk Transfer: ‘Fenerbahçe En-Nesyri ile Anlaştı’ İddiası
Fenerbahçe’de 20 Milyon Euro’luk Transfer: ‘Fenerbahçe En-Nesyri ile Anlaştı’ İddiası
Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesiyle yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe için çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi. CNN Portugal'ın haberine göre Youssef En-Nesyri 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’a kaybettiği şampiyonluk sonrasında 99 puan toplayan İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho’ya takımı emanet eden Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CNN Portugal'ın haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.
Portekiz'i 2022 Dünya Kupası'ndan eleyen golü atan Faslı forvet, 20 milyon euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer oluyor.
Nesyri'nin 2020'den bu yana formasını giydiği Sevilla, 15 milyon Euroluk ilk teklifi reddetti ve Fenerbahçe İspanyol kulübün talep ettiği 20 milyon Euro'yu ödemeyi kabul etti.
27 yaşındaki Youssef En-Nesyri, 2023/24 sezonunda Sevilla formasıyla çıktığı 41 maçta 20 gol (İspanya liginde 16) attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hiç bir arap 20 milyon etmez.
Para var huzur yok amk :)
gereksiz yere boşa para harcanıyor.yazik bu senede yalan oluyor şimdiden...