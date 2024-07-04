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ChatGPT, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını Kazanma İhtimalini Açıkladı!

ChatGPT, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını Kazanma İhtimalini Açıkladı!

Yapay Zeka ChatGPT EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 13:38

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ve büyük bir heyecanla takip ettiği, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçları 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Son dönemlerde futbol müsabakaları öncesi yaptığı tahminlerle adından söz ettiren yapay zeka platformu ChatGPT'nin EURO 2024 çeyrek finali öncesi tahminleri de merak ediliyordu. 

Biz de o heyecan verici soruyu ChatGPT'ye sorduk, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanma ihtimalinin yüzde kaç olduğunu ve diğer takımların oranlarını tek tek hesapladı! 

İşte, detaylar...

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EURO 2024 çeyrek finalinde, A Millilerimizin de aralarında bulunduğu 8 takım yarı final için mücadele edecek!

EURO 2024 çeyrek finalinde, A Millilerimizin de aralarında bulunduğu 8 takım yarı final için mücadele edecek!

İspanya, Almanya, İngiltere, İsviçre, Portekiz, Fransa, Hollanda ve Türkiye arasında geçecek maçların sonucunda, yarı finale adını yazdıracak 4 takım belli olacak.

İlk mücadele, İspanya ila Almanya arasında 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

İlk mücadele, İspanya ila Almanya arasında 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Çeyrek final heyecanı, 5 Temmuz Cuma günü İspanya ve Almanya'nın Stuttgart Arena'da saat 19.00'da gerçekleşecek olan maçıyla başlıyor. Aynı günün bir diğer heyecan dolu karşılaşması ise Portekiz ve Fransa arasında, Volkspark Stadyumu'nda oynanacak ve maç saat 22.00'da başlayacak.

Çeyrek finalin ikinci günü, 6 Temmuz Cumartesi, İngiltere ve İsviçre'nin Düsseldorf Arena'da saat 19.00'da başlayacak olan maçıyla devam edecek. Günün son karşılaşması ise A Milli Takımımızın Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayacak olan maçı olacak.

ChatGPT, EURO 2024 çeyrek final takımları arasında turnuvanın en büyük favorisinin İngiltere olduğuna işaret ediyor.

ChatGPT, EURO 2024 çeyrek final takımları arasında turnuvanın en büyük favorisinin İngiltere olduğuna işaret ediyor.

Yapay zeka, A Millilerimizin kupayı kaldıran takım olma ihtimalini ise bir hayli düşük olarak görüyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye'nin Kazanma İhtimali Yüzde Kaç?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye'nin Kazanma İhtimali Yüzde Kaç?

  • Türkiye: Yüzde 2.5 (40.00 oran) Türkiye'nin turnuvada kupayı kazanması ise büyük bir sürpriz olarak görülüyor!

  • İsviçre: Yüzde 5 (20.00 oran) İsviçre, turnuvada sürpriz yapabilecek potansiyele sahip takımlardan biri.

  • Hollanda: Yüzde 8.3 (12.00 oran) Hollanda'nın turnuvada önemli bir ilerleme kaydetme ihtimali bulunuyor.

  • Portekiz: Yüzde 10 (10.00 oran) Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde turnuvada iddialı bir konumda.

  • Almanya: Yüzde 12.5 (8.00 oran) Ev sahibi ülke Almanya, turnuvayı kazanma konusunda önemli bir avantaja sahip.

  • İspanya: Yüzde 12.5 (8.00 oran) İspanya, turnuvada iddialı bir performans sergileyebilecek güçlü takımlardan biri.

  • Fransa: Yüzde 18 (5.00 oran) Fransa, etkileyici kadrosuyla turnuvanın diğer önemli favorilerinden biri.

  • İngiltere: Yüzde 20 (4.50 oran) İngiltere, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak öne çıkıyor.

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