ChatGPT, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını Kazanma İhtimalini Açıkladı!
ChatGPT, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını Kazanma İhtimalini Açıkladı!
Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ve büyük bir heyecanla takip ettiği, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçları 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Son dönemlerde futbol müsabakaları öncesi yaptığı tahminlerle adından söz ettiren yapay zeka platformu ChatGPT'nin EURO 2024 çeyrek finali öncesi tahminleri de merak ediliyordu.
Biz de o heyecan verici soruyu ChatGPT'ye sorduk, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanma ihtimalinin yüzde kaç olduğunu ve diğer takımların oranlarını tek tek hesapladı!
İşte, detaylar...
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EURO 2024 çeyrek finalinde, A Millilerimizin de aralarında bulunduğu 8 takım yarı final için mücadele edecek!
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İlk mücadele, İspanya ila Almanya arasında 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.
ChatGPT, EURO 2024 çeyrek final takımları arasında turnuvanın en büyük favorisinin İngiltere olduğuna işaret ediyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonasını Türkiye'nin Kazanma İhtimali Yüzde Kaç?
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