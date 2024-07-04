ChatGPT, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonasını Kazanma İhtimalini Açıkladı!

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu ve büyük bir heyecanla takip ettiği, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçları 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Son dönemlerde futbol müsabakaları öncesi yaptığı tahminlerle adından söz ettiren yapay zeka platformu ChatGPT'nin EURO 2024 çeyrek finali öncesi tahminleri de merak ediliyordu.

Biz de o heyecan verici soruyu ChatGPT'ye sorduk, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanma ihtimalinin yüzde kaç olduğunu ve diğer takımların oranlarını tek tek hesapladı!

İşte, detaylar...