Yapay Zekadan Skor Tahmini: Avusturya - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
Yapay Zekadan Skor Tahmini: Avusturya - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
Günümüzün popüler yapay zeka araçları Google Gemini ve GPT-4o, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Avusturya ile oynayacağı son 16 mücadelesine dair skor tahmininde bulundu.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Milliler, bugün saat 22'de Avusturya karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
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A Milli Takım, turu geçmesi haline Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
Peki dev maç, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve GPT-4o'nun tahmini. 👇
ChatGPT
Google Gemini
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