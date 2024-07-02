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Yapay Zekadan Skor Tahmini: Avusturya - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?

Yapay Zekadan Skor Tahmini: Avusturya - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:35

Günümüzün popüler yapay zeka araçları Google Gemini ve GPT-4o, A Milli Takım'ın EURO 2024'te Avusturya ile oynayacağı son 16 mücadelesine dair skor tahmininde bulundu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Milliler, bugün saat 22'de Avusturya karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Milliler, bugün saat 22'de Avusturya karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

A Milli Takım, turu geçmesi haline Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, turu geçmesi haline Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Peki dev maç, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve GPT-4o'nun tahmini. 👇

Peki dev maç, yapay zekaya göre nasıl sonuçlanacak? İşte Google Gemini ve GPT-4o'nun tahmini. 👇

ChatGPT

ChatGPT

Maçla ilgili çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak bir skor tahmini yapmak gerekirse;

Türkiye'nin Performansı: F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamladılar. Takımın formda olduğunu ve gruptan çıkmayı başardığını görüyoruz.

Türkiye'deki Eksikler: Önemli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın'ın yokluğu takımın gücünü azaltabilir.

Avusturya'nın Performansı: D Grubu'nu 6 puanla lider tamamladılar, yani iyi bir form grafiğine sahipler.

Avusturya'daki Eksikler: Patrick Wimmer'in yokluğu da Avusturya için bir handikap olabilir.

Bu yüzden dengeli bir maç olacağını ve her iki takımın da defansif açıdan temkinli olacağını tahmin ediyorum. Maçın uzatmalara veya penaltılara kalması kuvvetle muhtemel.

Skor tahmini olarak: Türkiye 1 - 1 Avusturya şeklinde bir sonuç bekliyorum. 

Türkiye'nin çeyrek finale yükselme hedefi ve motivasyonuyla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Uzatmalarda gülen taraf Türkiye olabilir.

Google Gemini

Google Gemini

Türkiye

  • Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

  • Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile yer aldığı F Grubu'nu 2. sırada tamamladı.

  • Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezalısı.

  • Abdülkerim Bardakcı cezası sona erdi.

Avusturya

  • Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

  • Fransa, Hollanda ve Polonya ile yer aldığı D Grubu'nu 1. sırada tamamladı.

  • Patrick Wimmer kart cezalısı.

İstatistikler

  • İki takım son 10 maçta 3 kez berabere kaldı, Türkiye 4, Avusturya ise 3 galibiyet aldı.

  • Türkiye, Avusturya'ya deplasmanda hiç galibiyet alamadı.

  • Avusturya, son 4 resmi maçında yenilmedi.

Tahmin

Bu istatistikler ve takımların son performansları göz önüne alındığında, maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor. O yüzden skor tahminim 1-1. Uzatmalarda ise Türkiye'nin galip geleceğini düşünüyorum.

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