Sokak Röportajında Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler Hakkında Tepki Çeken Yorum!

Sosyal medyada karşılaştığımız ilginç sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Bir içerik üreticisi, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuları fotoğraftan tahmin etme yarışması düzenledi. Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen bir kişinin Arda Güler hakkında yorumu tepkilere neden oldu.