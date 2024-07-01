Sokak Röportajında Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler Hakkında Tepki Çeken Yorum!
Sokak Röportajında Real Madrid Forması Giyen Milli Futbolcumuz Arda Güler Hakkında Tepki Çeken Yorum!
Sosyal medyada karşılaştığımız ilginç sokak röportajlarına bir yenisi daha eklendi. Bir içerik üreticisi, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuları fotoğraftan tahmin etme yarışması düzenledi. Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen bir kişinin Arda Güler hakkında yorumu tepkilere neden oldu.
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EURO 2024'te son 16'ya kalmayı başaran A Milli Takımımız hakkında yıllardır konuşulan, hatta şu anda da gündemde olan "kulüpçülük" düşüncesi bir sokak röportajında yine kendini gösterdi.
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Galatasaraylı olduğunu ifade eden bir kişi, Instagram'da @ayemteo_ adlı içerik üreticisinin para ödüllü tahmin yarışmasında Arda Güler'e "milli balon" yorumunda bulundu.
İşte Real Madrid forması giyen genç yeteneğimize gelen o üzücü yorum 👇
Yorum gelen tepkiler 👇
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Gs taraftarı olduğunu belirtmesine gerek yok. Böylesine beyinsizce bir cümleyi malum takım taraftarından başka kimse yapmaz. Ezikliğin bu kadarı!