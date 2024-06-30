Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Ülke futbolumuzun özeti gibi.
2. Hiçbir destek almadan ayakta durduğuna hala inanamayanlar olabilir. 😅 Geçmiş olsun diyelim.
3. Belediye fırsatı kaçırmamış. 🙌
4. Farklı bir tercih. 🤔
5. Çok başkalar. 😉
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6. Nereden nereye.😑
7. Sezonu açtı "Komutan" 😎
8. Beşiktaşlılar? 😂
9. Gerçekten ya. 🙄
10. İsviçre ekibiymiş. 🤨
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11. Mutsuz bir anı yok. 😄
12. Büyük gurur. 🚀
13. Bu açıklama hakkında sizin düşünceniz nedir? 😂😂
14. İtalya, EURO 2024'e son 16'da veda etti. 🥲
15. Ne olacak bu sistem ya? 🙄
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16. Çözmüş. 😂
17. Süper tespit. 😂
18. Ne goldü ama. 🚀
19. Oynamıştır ya. 😂
20. Olaylı bir Fenerbahçe - Trabzon karşılaşmasının bizi beklediği kesin. 😑
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