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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 20:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

Çekya maçının goygoyunu kaçırdıysanız 👇

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1. Ülke futbolumuzun özeti gibi.

1. Ülke futbolumuzun özeti gibi.
twitter.com

2. Hiçbir destek almadan ayakta durduğuna hala inanamayanlar olabilir. 😅 Geçmiş olsun diyelim.

2. Hiçbir destek almadan ayakta durduğuna hala inanamayanlar olabilir. 😅 Geçmiş olsun diyelim.
twitter.com

3. Belediye fırsatı kaçırmamış. 🙌

3. Belediye fırsatı kaçırmamış. 🙌
twitter.com

4. Farklı bir tercih. 🤔

4. Farklı bir tercih. 🤔
twitter.com

5. Çok başkalar. 😉

5. Çok başkalar. 😉
twitter.com
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6. Nereden nereye.😑

6. Nereden nereye.😑
twitter.com

7. Sezonu açtı "Komutan" 😎

7. Sezonu açtı "Komutan" 😎
twitter.com

8. Beşiktaşlılar? 😂

8. Beşiktaşlılar? 😂
twitter.com

9. Gerçekten ya. 🙄

9. Gerçekten ya. 🙄
twitter.com

10. İsviçre ekibiymiş. 🤨

10. İsviçre ekibiymiş. 🤨
twitter.com
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11. Mutsuz bir anı yok. 😄

11. Mutsuz bir anı yok. 😄
twitter.com

12. Büyük gurur. 🚀

12. Büyük gurur. 🚀
twitter.com

13. Bu açıklama hakkında sizin düşünceniz nedir? 😂😂

13. Bu açıklama hakkında sizin düşünceniz nedir? 😂😂
twitter.com

14. İtalya, EURO 2024'e son 16'da veda etti. 🥲

14. İtalya, EURO 2024'e son 16'da veda etti. 🥲
twitter.com

15. Ne olacak bu sistem ya? 🙄

15. Ne olacak bu sistem ya? 🙄
twitter.com
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16. Çözmüş. 😂

16. Çözmüş. 😂
twitter.com

17. Süper tespit. 😂

17. Süper tespit. 😂
twitter.com

18. Ne goldü ama. 🚀

18. Ne goldü ama. 🚀
twitter.com

19. Oynamıştır ya. 😂

19. Oynamıştır ya. 😂
twitter.com

20. Olaylı bir Fenerbahçe - Trabzon karşılaşmasının bizi beklediği kesin. 😑

20. Olaylı bir Fenerbahçe - Trabzon karşılaşmasının bizi beklediği kesin. 😑
twitter.com
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