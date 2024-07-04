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Atatürk'ün 'Bozkurt İşareti' Yaptığı İddia Edilen Fotoğraf Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!

Atatürk'ün 'Bozkurt İşareti' Yaptığı İddia Edilen Fotoğraf Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 12:43 Son Güncelleme: 04.07.2024 - 12:57

EURO 2024'ün ikinci turunda gol sevinci ile başlayan 'bozkurt' tartışması sürüyor! Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bozkurt işareti' yaptığı iddia edilen görüntülerin ise montaj olduğu ortaya çıktı! Teyit.org, fotoğrafının orijinalini sosyal medya platformu X üzerinden yayımladı. 

İşte, detaylar...

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı oyuncularından Merih Demiral'ın gol sevinci uluslararası boyutta tartışma yarattı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı oyuncularından Merih Demiral'ın gol sevinci uluslararası boyutta tartışma yarattı.

2 Temmuz gecesi gerçekleşen Türkiye-Avusturya maçında 2 gole imzasını atan milli futbolcu Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapması tartışmalara neden oldu. Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından 'uygunsuz davranış' iddiasıyla başlatılan soruşturmayla birlikte sosyal medyanın gündemi de değişti.

Sosyal medyada paylaşılan Atatürk'ün bozkurt işareti yaparken görüldüğü görüntüler ise dikkat çekti. Fotoğrafın gerçekliğine ilişkin açıklama ise Teyit.org'dan geldi.

Sosyal medyada paylaşılan Atatürk'ün bozkurt işareti yaparken görüldüğü görüntüler ise dikkat çekti. Fotoğrafın gerçekliğine ilişkin açıklama ise Teyit.org'dan geldi.
twitter.com

Meğer montajmış: Fotoğrafın orijinalinde böyle bir işaret yer almıyor!

Meğer montajmış: Fotoğrafın orijinalinde böyle bir işaret yer almıyor!
twitter.com

Montajlı fotoğrafın ilk olarak kim tarafından paylaşıldığı belli olmasa da, iddiaların 2015 yılına kadar dayandığını tespit eden teyit.org, fotoğrafta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün birine selam verdiğinin açıkça görüldüğüne işaret ediyor.

Sosyal medyada viral olan fotoğrafın orijinali ise 14 Temmuz 1936 tarihinde Florya'da çekilmiş. Aynı gün çekilen bir başka fotoğraf da aşağıda yer alıyor.

Sosyal medyada viral olan fotoğrafın orijinali ise 14 Temmuz 1936 tarihinde Florya'da çekilmiş. Aynı gün çekilen bir başka fotoğraf da aşağıda yer alıyor.

Florya Köşkü inşaat alanında kaydedilen bu karede ise Atatürk'ün eliyle selam verdiği, yani 'bozkurt' işareti yapmadığı açıkça görülüyor.

Florya Köşkü inşaat alanında kaydedilen bu karede ise Atatürk'ün eliyle selam verdiği, yani 'bozkurt' işareti yapmadığı açıkça görülüyor.

Tarihi kaynaklarda fotoğrafın orijinalini ve inşaat sırasında çekilen diğer fotoğrafları bulmak da mümkün.

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