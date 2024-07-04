Atatürk'ün 'Bozkurt İşareti' Yaptığı İddia Edilen Fotoğraf Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!

Montajlı fotoğrafın ilk olarak kim tarafından paylaşıldığı belli olmasa da, iddiaların 2015 yılına kadar dayandığını tespit eden teyit.org, fotoğrafta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün birine selam verdiğinin açıkça görüldüğüne işaret ediyor.