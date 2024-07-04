Atatürk'ün 'Bozkurt İşareti' Yaptığı İddia Edilen Fotoğraf Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!
Atatürk'ün 'Bozkurt İşareti' Yaptığı İddia Edilen Fotoğraf Hakkında Gerçek Ortaya Çıktı!
EURO 2024'ün ikinci turunda gol sevinci ile başlayan 'bozkurt' tartışması sürüyor! Mustafa Kemal Atatürk'ün 'bozkurt işareti' yaptığı iddia edilen görüntülerin ise montaj olduğu ortaya çıktı! Teyit.org, fotoğrafının orijinalini sosyal medya platformu X üzerinden yayımladı.
İşte, detaylar...
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı oyuncularından Merih Demiral'ın gol sevinci uluslararası boyutta tartışma yarattı.
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Sosyal medyada paylaşılan Atatürk'ün bozkurt işareti yaparken görüldüğü görüntüler ise dikkat çekti. Fotoğrafın gerçekliğine ilişkin açıklama ise Teyit.org'dan geldi.
Meğer montajmış: Fotoğrafın orijinalinde böyle bir işaret yer almıyor!
Sosyal medyada viral olan fotoğrafın orijinali ise 14 Temmuz 1936 tarihinde Florya'da çekilmiş. Aynı gün çekilen bir başka fotoğraf da aşağıda yer alıyor.
Florya Köşkü inşaat alanında kaydedilen bu karede ise Atatürk'ün eliyle selam verdiği, yani 'bozkurt' işareti yapmadığı açıkça görülüyor.
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