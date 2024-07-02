"Gereğinden Fazla Merhamet Vatana İhanettir" Sözü Atatürk'ün mü?

Kayseri'de bir çocuğun istismar edilmesine tepki olarak sığınmacılara karşı yapılan eylemler saldırılara dönüştü. Bunun üzerine Suriye'deki TSK kontrolü altındaki kentlerden de bayrak yakma, görevlilere saldırma gibi görüntüler düşünce dün akşam ülke çapında ortam daha da gerginleşti. Özellikle Suriye'den gelen görüntülere öfkelenen pek çok kişi sosyal medyada bir sözü paylaştı. Peki o meşhur söz Mustafa Kemal Atatürk'e mi ait?

via:teyit