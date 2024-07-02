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"Gereğinden Fazla Merhamet Vatana İhanettir" Sözü Atatürk'ün mü?

"Gereğinden Fazla Merhamet Vatana İhanettir" Sözü Atatürk'ün mü?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.07.2024 - 18:06

Kayseri'de bir çocuğun istismar edilmesine tepki olarak sığınmacılara karşı yapılan eylemler saldırılara dönüştü. Bunun üzerine Suriye'deki TSK kontrolü altındaki kentlerden de bayrak yakma, görevlilere saldırma gibi görüntüler düşünce dün akşam ülke çapında ortam daha da gerginleşti. Özellikle Suriye'den gelen görüntülere öfkelenen pek çok kişi sosyal medyada bir sözü paylaştı. Peki o meşhur söz Mustafa Kemal Atatürk'e mi ait?

via:teyit

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Geçtiğimiz gün Kayseri'de başlayan olaylar pek çok ile yayıldı.

Geçtiğimiz gün Kayseri'de başlayan olaylar pek çok ile yayıldı.

Ardından Azez ve El Bab'tan da Türk milletini öfkelendiren bazı görüntüler düştü. Bu halihazırda olan öfkeyi daha da büyüttü.

Ardından Azez ve El Bab'tan da Türk milletini öfkelendiren bazı görüntüler düştü. Bu halihazırda olan öfkeyi daha da büyüttü.

Sosyal medyadan tepkisini göstermek isteyen pek çok kişi de "Gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir" sözünü paylaştı. Peki bu söz Atatürk'e mi ait?

Sosyal medyadan tepkisini göstermek isteyen pek çok kişi de "Gereğinden fazla merhamet vatana ihanettir" sözünü paylaştı. Peki bu söz Atatürk'e mi ait?

Peki bu söz Mustafa Kemal Atatürk'e mi ait? Yoksa Atatürk'e atfedilen pek çok ünlü söz gibi sonradan mı dolaşıma sokuldu?

Peki bu söz Mustafa Kemal Atatürk'e mi ait? Yoksa Atatürk'e atfedilen pek çok ünlü söz gibi sonradan mı dolaşıma sokuldu?

Teyit'e göre benzer bağlamda sözler uzun yıllardır dolaşımda.

Teyit'e göre benzer bağlamda sözler uzun yıllardır dolaşımda.
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Hem tarihi açıdan hem de Ulu Önder'in farklı meselelere bakış açısını anlatması açısından önemli bir eser olan Nutuk'ta ise böyle bir söze rastlanmamış.

Hem tarihi açıdan hem de Ulu Önder'in farklı meselelere bakış açısını anlatması açısından önemli bir eser olan Nutuk'ta ise böyle bir söze rastlanmamış.

Merhamet kelimesi aratıldığında ortaya çıkan söz ise mevzubahis sözün bağlamından uzak.

Merhamet kelimesi aratıldığında ortaya çıkan söz ise mevzubahis sözün bağlamından uzak.

1930 tarihli Atatürk'ün de katkılarının bulunduğu Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler kitabında ise bu söze rastlanmıyor. Merhamet kavramı yine farklı bir bağlamda ele alınıyor.

1930 tarihli Atatürk'ün de katkılarının bulunduğu Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler kitabında ise bu söze rastlanmıyor. Merhamet kavramı yine farklı bir bağlamda ele alınıyor.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ve Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı kitaplarında ise birebir aynı söz bulunmamakta.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ve Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı kitaplarında ise birebir aynı söz bulunmamakta.

Atatürk bir demecinde düşmana gösterilen merhametin acizlik ve zaaf olduğu belirtiyor. Vatana ihanet gibi bir kavramla özdeşleştirilmiyor.

Atatürk bir demecinde düşmana gösterilen merhametin acizlik ve zaaf olduğu belirtiyor. Vatana ihanet gibi bir kavramla özdeşleştirilmiyor.
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