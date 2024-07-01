Suriye’de Tansiyon Yükseldi: Türk Vatandaşlarına, Araçlarına ve Türk Bayrağına Saldırılar Yapıldı
Suriye’de Tansiyon Yükseldi: Türk Vatandaşlarına, Araçlarına ve Türk Bayrağına Saldırılar Yapıldı
Bu sabah saatlerinden itibaren Suriye'de tansiyon çok yükseldi. Suriye vatandaşları, Türk bayraklarını indirip yaktı ve parçaladı, Türk vatandaşlarının araçlarına saldırdı. Bölgeden çok sayıda video sosyal paylaşım sitelerine düştü.
Suriye Geçici Hükümeti, 'özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkın, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamasını' istedi.
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Suriye'de, Türk vatandaşlarına ait araçlara saldırılar düzenlendi, Türk bayrakları indirilerek yırtıldı ve yakıldı.
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Yenişafak’ta yer alan habere göre; Türk askerinin korumasındaki Valilik binasına girmeye çalışan provokatörlerden birisi uyarı atışıyla bacağından vuruldu.
Bölgeden kaynaklar, Türk savaş uçaklarının bölgede alçak uçuş yaptığını bildiriyor. Yüksek mevzilere keskin nişancı birlikler konuşlandırılıyor.
Suriye Geçici Hükümeti, "özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkın, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamasını" istedi.
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında Kayseri'de yaşanan provokasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa, "Münferit olayları büyütmek iki ülkenin de halkın da yararına olmaz. Biz burada misafiriz. Suriyeliler de misafirlik değerlerini bilmesi gerekiyor. Biz Suriyelilere kanunlara uyması gerektiğini söylüyoruz. Bunun hesabını soracağız” dedi. İşte Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarından önce çıkan satır başları:
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İşte yaşanan olaylardan bazı görüntüler:
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