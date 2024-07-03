Merih Demiral Kimdir, Aslen Nerelidir? Milli Futbolcu Merih Demiral Hangi Takımlarda Oynadı?

Merih Demiral'ın yurt dışında forma giydiği ilk takım Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense oldu. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Merih Demiral, 5 Temmuz 2019 yılında 5 yıllık sözleşme imzalayarak 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu. Burada takımıyla birlikte İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıdı.

2021 yılında Demiral'ın yeni takımı 20 milyon euroya transfer olduğu Atalanta oldu. 2023 yılında Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'de forma giyen Merih Demiral, 2018 yılından bu yana milli formayı giyiyor! Bu güne kadar 40'tan fazla maçta Milli Takım'da yer forma giyen milli oyuncumuz, Türkiye'yi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve EURO 2024'te Türkiye'yi temsil etti.