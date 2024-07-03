Merih Demiral Kimdir, Aslen Nerelidir? Milli Futbolcu Merih Demiral Hangi Takımlarda Oynadı?
Merih Demiral Kimdir, Aslen Nerelidir? Milli Futbolcu Merih Demiral Hangi Takımlarda Oynadı?
A Milli Futbol Takımı oyucularından Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) turunda dikkat çeken isimler arasında yerini aldı. EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında, Türkiye adına iki gol atan Merih Demiral'ın gol sevinci ise Avrupa'da çok konuşuldu. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral nereli ve kaç yaşında?
İşte Merih Demiral hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merih Demiral Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merih Demiral'ın Futbol Kariyeri
Merih Demiral'ın Milli Takım Kariyeri
Merih Demiral Evli mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın