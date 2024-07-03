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Merih Demiral Kimdir, Aslen Nerelidir? Milli Futbolcu Merih Demiral Hangi Takımlarda Oynadı?

Merih Demiral Kimdir, Aslen Nerelidir? Milli Futbolcu Merih Demiral Hangi Takımlarda Oynadı?

Milli Takım EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 22:01

A Milli Futbol Takımı oyucularından Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) turunda dikkat çeken isimler arasında yerini aldı. EURO 2024 son 16 turunda Avusturya karşısında, Türkiye adına iki gol atan Merih Demiral'ın gol sevinci ise Avrupa'da çok konuşuldu. Peki, Merih Demiral kimdir? Merih Demiral nereli ve kaç yaşında? 

İşte Merih Demiral hakkında merak edilenler...

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Merih Demiral Kimdir?

Merih Demiral Kimdir?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi. Kariyerine henüz 11 yaşındayken başlayan Demiral, ilk olarak Karamürsel İdman Yurdu'nda forma giydi. Daha sonra 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edildi. Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yılında yurt dışına açıldı.

Merih Demiral'ın Futbol Kariyeri

Merih Demiral'ın Futbol Kariyeri

Merih Demiral'ın yurt dışında forma giydiği ilk takım Portekiz’in bölgesel ekiplerinden Alcanenense oldu. Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Merih Demiral, 5 Temmuz 2019 yılında 5 yıllık sözleşme imzalayarak 18 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Juventus'a transfer oldu. Burada takımıyla birlikte İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıdı. 

2021 yılında Demiral'ın yeni takımı 20 milyon euroya transfer olduğu Atalanta oldu. 2023 yılında Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'de forma giyen Merih Demiral, 2018 yılından bu yana milli formayı giyiyor! Bu güne kadar 40'tan fazla maçta Milli Takım'da yer forma giyen milli oyuncumuz, Türkiye'yi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve EURO 2024'te Türkiye'yi temsil etti.

Merih Demiral'ın Milli Takım Kariyeri

Merih Demiral'ın Milli Takım Kariyeri

  • 2014-2015: Türkiye U17 (7 maç)

  • 2015: Türkiye U18 (2 maç)

  • 2015-2017: Türkiye U19 (10 maç)

  • 2018: Türkiye U20 (5 maç)

  • 2016-2018: Türkiye U21 (13 maç)

  • 2018- : Türkiye (48 maç)

Merih Demiral Evli mi?

Merih Demiral Evli mi?

Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile dünyaevine girdi. Çiftin iki erkek çocukları oldu.

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