UEFA Daha Önce Göz Yummuştu: Milli Futbolcu Melih Demiral Ceza Alacak mı?
UEFA Daha Önce Göz Yummuştu: Milli Futbolcu Melih Demiral Ceza Alacak mı?
A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024’te çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atarak büyük zaferin mimarlarından olan Merih Demiral, gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmış ve UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Merih Demirel’in, UEFA tarafından ceza alıp almayacağı merak ediliyor.
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Milli Takımımız, Avusturya engelini de geçerek Euro 2024’te çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu.
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Maçta iki gol atarak yıldızlaşan Merih Demiral, golden sonraki sevincinde “Bozkurt” işareti yapmış ve UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Alman siyasilerin şikayeti üzerine başlayan soruşturmaya tepki göstermişti.
Merih Demiral’a, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldı. İlgili maddeye göre, Merih’e para cezası veya 1 ila 4 maç arasında men cezası gelebilir.
Eğer UEFA, Merih’in sevincini "Aşırı sağcıların kullandığı siyasi sembol" kabul ederse maçlardan men cezası verecek.
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UEFA’nın daha önce benzer konularda aldığı kararlar da gündemde.
UEFA, Euro 2016’da Sırp futbolcu Tosic’in yaptığı ve Sırp ırkçılarının kullandığı “Çetnik Selamı” için herhangi bir ceza vermemişti.
Ayrıca İsviçre adına mücadele eden Arnavut asıllı oyuncular Xhaka ve Shaqiri’nin yaptığı ve Arnavutluk’un simgelerinden görülen “çift başlı kartal selamı” sonrasında iki futbolcu da para cezasına çarptırılmıştı.
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