UEFA Daha Önce Göz Yummuştu: Milli Futbolcu Melih Demiral Ceza Alacak mı?

A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024’te çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atarak büyük zaferin mimarlarından olan Merih Demiral, gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmış ve UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Merih Demirel’in, UEFA tarafından ceza alıp almayacağı merak ediliyor.