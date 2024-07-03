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UEFA Merih Demiral Hakkında Soruşturma Başlattı: Attığı Golden Sonra "Bozkurt" İşareti Yapmıştı

UEFA Merih Demiral Hakkında Soruşturma Başlattı: Attığı Golden Sonra "Bozkurt" İşareti Yapmıştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 12:11

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golden sonra bozkurt işareti yapmış, maçında ardından gol sevincine dair konuşmuştu.

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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yere verildi 👇

UEFA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yere verildi 👇

 '2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir.

Merih, gol sevincine dair ne demişti?

Merih, gol sevincine dair ne demişti?

Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına dair 'İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.' ifadelerini kullanmıştı.

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