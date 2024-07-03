UEFA Merih Demiral Hakkında Soruşturma Başlattı: Attığı Golden Sonra "Bozkurt" İşareti Yapmıştı
UEFA Merih Demiral Hakkında Soruşturma Başlattı: Attığı Golden Sonra "Bozkurt" İşareti Yapmıştı
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golden sonra bozkurt işareti yapmış, maçında ardından gol sevincine dair konuşmuştu.
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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.
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UEFA'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yere verildi 👇
Merih, gol sevincine dair ne demişti?
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