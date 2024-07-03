Son Dakikadaki Kurtarışıyla A Milli Takım'a Turu Getiren Mert Günok'un Mütevazılığına Hayran Kalacaksınız!

A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Avusturya maçının son saniyesinde yaptığı kurtarışı, canlı yayında izledi. Sunucu Serkan Yetkin, Günok'tan tüm Türkiye'nin hala inanamadığı, uzun yıllar geçse de hafızalardan silinmeyecek anı yorumlamasını istedi. 35 yaşındaki kaleci 'Bunu yorumlamak bana düşmez' dedi.