Son Dakikadaki Kurtarışıyla A Milli Takım'a Turu Getiren Mert Günok'un Mütevazılığına Hayran Kalacaksınız!
Son Dakikadaki Kurtarışıyla A Milli Takım'a Turu Getiren Mert Günok'un Mütevazılığına Hayran Kalacaksınız!
A Milli Takım'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Avusturya maçının son saniyesinde yaptığı kurtarışı, canlı yayında izledi. Sunucu Serkan Yetkin, Günok'tan tüm Türkiye'nin hala inanamadığı, uzun yıllar geçse de hafızalardan silinmeyecek anı yorumlamasını istedi. 35 yaşındaki kaleci 'Bunu yorumlamak bana düşmez' dedi.
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A Milli Takım, EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdırdı. Milliler, Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
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Maçın 90+4. dakikasında kalecimiz Mert Günok, inanılmaz bir kurtarışa imza atarak skora denge gelmesine engel oldu.
Günok, canlı yayında kendi kurtarışını böyle izledi. 👇Yorum yapılmasını istenince de "Bunu yorumlamak bana düşmez" dedi.
Tecrübeli kalecinin alçak gönüllülüğüne sosyal medyada yorum yağdı. 👇
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