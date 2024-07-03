Mert Günok, Efsanevi Kaleci Gordon Banks'a Benzetildi! Peki Gordon Banks Kimdir?

Son dakika golünü nefis bir şekilde kurtaran Mert Günok, Türkiye'nin çeyrek finaldeki adını da garantilemiş oldu.

Rangnick, 'Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu.' ifadelerini kullandı.