Mert Günok, Efsanevi Kaleci Gordon Banks'a Benzetildi! Peki Gordon Banks Kimdir?
Mert Günok, Efsanevi Kaleci Gordon Banks'a Benzetildi! Peki Gordon Banks Kimdir?
A Milli Futbol Takımımız, 2 Temmuz akşamı Avusturya karşısında efsane bir başarıya imza attı. 2-1'lik galibiyetin ardından Türkiye Çeyrek Final'e çıkmaya hak kazandı. Kalecimiz Mert Günok ise son dakika kurtarışıyla dünya manşetlerinde yerini aldı.
Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert Günok'u Gordon Banks'a benzetti.
Peki kimdir bu Gordon Banks?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Takımımız Avusturya karşısında büyük bir başarı elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımımızın kalesini koruyan Mert Günok, hiç şüphesiz maçın en dikkat çekici isimlerinden birisiydi.
Mağlup düşen Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, maçın uzatmalara gitmesi halinde Avusturya'nın kazanacağını iddia etti.
Ralf Rangnick, "Gordon Banks gibi bir kaleciye sahip çıkmak, rakip takım için her zaman zordur." ifadeleriyle Mert Günok'u efsanevi kaleciye Gordon Banks'a benzetti.
Peki efsanevi kaleci Gordon Banks kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gordon Banks, Pele'nin vurduktan sonra "gooll" diye bağırdı topu resmen ağlardan çıkarmış, futbol tarihine de ismini altın harflerle yazdırmıştı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın