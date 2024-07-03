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Mert Günok, Efsanevi Kaleci Gordon Banks'a Benzetildi! Peki Gordon Banks Kimdir?

Mert Günok, Efsanevi Kaleci Gordon Banks'a Benzetildi! Peki Gordon Banks Kimdir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.07.2024 - 11:31

A Milli Futbol Takımımız, 2 Temmuz akşamı Avusturya karşısında efsane bir başarıya imza attı. 2-1'lik galibiyetin ardından Türkiye Çeyrek Final'e çıkmaya hak kazandı. Kalecimiz Mert Günok ise son dakika kurtarışıyla dünya manşetlerinde yerini aldı. 

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert Günok'u Gordon Banks'a benzetti.

Peki kimdir bu Gordon Banks?

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Milli Takımımız Avusturya karşısında büyük bir başarı elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Milli Takımımız Avusturya karşısında büyük bir başarı elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

F Grubu'nda yer alan Türkiye, grubunu 2. olarak tamamladı. Son 16 maçında Avusturya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı takım, 2-1'lik galibiyetin ardından Çeyrek Final'e yükseldi. 

İki golümüze de Merih imza atarken, maçın öne çıkan bazı isimleri oldu.

Takımımızın kalesini koruyan Mert Günok, hiç şüphesiz maçın en dikkat çekici isimlerinden birisiydi.

Takımımızın kalesini koruyan Mert Günok, hiç şüphesiz maçın en dikkat çekici isimlerinden birisiydi.

Mert Günok 2-1'lik galibiyet sürerken maçın son dakikalarında mutlak bir gol pozisyonu kurtarmayı başardı.

Öyle ki bu golün kurtarılma ihtimali yalnızca yüzde altıydı!

Mağlup düşen Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, maçın uzatmalara gitmesi halinde Avusturya'nın kazanacağını iddia etti.

Mağlup düşen Avusturya'nın teknik direktörü Ralf Rangnick, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, maçın uzatmalara gitmesi halinde Avusturya'nın kazanacağını iddia etti.

Ekibinin maçı kazanma potansiyeli olduğunu söyleyen Rangnick, özellikle de kalecimiz Mert Günok'a dikkat çekti.

Rangnick 'Mert Günok'un kalesindeyken, beraberlik golünü bulmak neredeyse imkansızdı. ' ifadelerine yer verdi.

Ralf Rangnick, "Gordon Banks gibi bir kaleciye sahip çıkmak, rakip takım için her zaman zordur." ifadeleriyle Mert Günok'u efsanevi kaleciye Gordon Banks'a benzetti.

Ralf Rangnick, "Gordon Banks gibi bir kaleciye sahip çıkmak, rakip takım için her zaman zordur." ifadeleriyle Mert Günok'u efsanevi kaleciye Gordon Banks'a benzetti.

Son dakika golünü nefis bir şekilde kurtaran Mert Günok, Türkiye'nin çeyrek finaldeki adını da garantilemiş oldu. 

Rangnick, 'Beraberlik golünü atmak için zamanımız vardı. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu.' ifadelerini kullandı.

Peki efsanevi kaleci Gordon Banks kimdir?

Peki efsanevi kaleci Gordon Banks kimdir?

Gordon Banks, İngiltere milli takımının kalecisidir.  Özellikle 1966 yılında  Dünya Kupası'nda İngiltere millî takımıyla yaşadığı başarıyla yıllarca unutulmayan bir isim oldu.

Banks, 1970 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kalesini korudu ve bu sayede ülkesine kupa kazandırdı.

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Gordon Banks, Pele'nin vurduktan sonra "gooll" diye bağırdı topu resmen ağlardan çıkarmış, futbol tarihine de ismini altın harflerle yazdırmıştı!

Gordon Banks, Pele'nin vurduktan sonra "gooll" diye bağırdı topu resmen ağlardan çıkarmış, futbol tarihine de ismini altın harflerle yazdırmıştı!

Pele, kafayla vurduktan sonra attığı topun gol olacağına o kadar emindi ki 'gol' diye bağırmıştı. Fakat Banks, sağ eliyle müthiş bir performans sergileyerek topu ağlardan çıkarmıştı. 

Daha sonra yaptığı açıklamalarda ise 'şans' olduğunu söylemişti!

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