Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman? Türkiye Çeyrek Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman? Türkiye Çeyrek Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım çeyrek finale yükselmeyi başardı. F Grubu'nda yer alan Türkiye, grubu ikinci tamamlayarak son 16 turda Avusturya'nın rakibi oldu. Merih'in attığı 2 golle kazanan A Milli Takım, Hollanda'nın rakibi oldu.
Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç detayları...
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Milli Takım, EURO 2024'te Avusturya maçının ardından çeyrek finale yükselmeyi başardı.
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Avusturya karşısında 2 golümüze de Merih imzasını attı.
Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman?
Türkiye Hollanda Maçı Hangi Kanalda?
TRT 1 Canlı Maç İzle
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Türkiye Avusturya Maçı Golleri Kim Attı?
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