Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman? Türkiye Çeyrek Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, henüz birinci dakikada attığı golle üstünlük sağladı. Ardından Merih'in atmış olduğu ikinci gol, Milli Takım'ı başarıya götürdü.

Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi. Hollanda ve Türkiye yarı final bileti için mücadele edecek.