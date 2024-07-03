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Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman? Türkiye Çeyrek Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman? Türkiye Çeyrek Final Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.07.2024 - 09:02

Milyonlarca insanın heyecanla takip ettiği Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım çeyrek finale yükselmeyi başardı. F Grubu'nda yer alan Türkiye, grubu ikinci tamamlayarak son 16 turda Avusturya'nın rakibi oldu. Merih'in attığı 2 golle kazanan A Milli Takım, Hollanda'nın rakibi oldu. 

Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç detayları...

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Milli Takım, EURO 2024'te Avusturya maçının ardından çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Milli Takım, EURO 2024'te Avusturya maçının ardından çeyrek finale yükselmeyi başardı.

F grubunda yer alan A Milli Takım, grubunu ikinci tamamlayarak yükselmişti. Son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olan Türkiye, 2 Temmuz akşamı rakibiyle karşı karşıya geldi. 

Avusturya karşısında galibiyet elde eden Milli Takım çeyrek finale yükseldi.

Avusturya karşısında 2 golümüze de Merih imzasını attı.

Avusturya karşısında 2 golümüze de Merih imzasını attı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, henüz birinci dakikada attığı golle üstünlük sağladı. Ardından Merih'in atmış olduğu ikinci gol, Milli Takım'ı başarıya götürdü. 

Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi. Hollanda ve Türkiye yarı final bileti için mücadele edecek.

Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman?

Türkiye Hollanda Maçı Ne Zaman?

Avusturya karşısında kazanan A Milli Futbol Takımımız çeyrek finale yükselmeyi başardı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki ilk rakibi Romanya’yı mağlup eden Hollanda oldu.

Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı 6 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak.

Türkiye Hollanda Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye Hollanda Maçı Hangi Kanalda?

6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Hollanda-Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Hollanda Maçı Saat Kaçta?

Türkiye çeyrek final maçı Türkiye saati ile 22.00'de gerçekleşecek.

TRT 1 Canlı Maç İzle

TRT 1 Canlı Maç İzle

TRT kanallarının canlı yayınlarını ayrıca TRT Tabii üzerinden takip edebilirsiniz. TRT 1 canlı maç yayınlarını internet üzerinden şifresiz, ücretsiz ve üyeliksiz bir şekilde tabii üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT 1 canlı yayın maç izle

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Türkiye Avusturya Maçı Golleri Kim Attı?

Türkiye Avusturya Maçı Golleri Kim Attı?

Montella yönetimindeki Milliler, Avusturya karşısında enfes bir performansa imza attı. Avusturya Türkiye maçı 2-1 galibiyetimizle sonuçlanırken ilk golümüz henüz maçın birinci dakikasında geldi.

Türkiye Avusturya maçında her iki golümüze de Merih imzasını attı.

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