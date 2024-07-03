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Herkes Milli Takım'ı Konuşuyor! Bizim Çocuklar Avrupa'da Manşetleri Süsledi

Herkes Milli Takım'ı Konuşuyor! Bizim Çocuklar Avrupa'da Manşetleri Süsledi

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 10:02

Bizim Çocuklar'ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesi, Avrupa basınında da manşetleri süsledi. Yıllar sonra gelen başarı, futbol dünyasının gündemine oturdu.

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Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran Milliler, ülkemize büyük gurur yaşattı.

Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran Milliler, ülkemize büyük gurur yaşattı.

Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşma, dış basında kendine geniş yer buldu. 👇

Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşma, dış basında kendine geniş yer buldu. 👇

1. Der Spiegel (Almanya): "Türkiye, Avusturya'yı turnuvanın dışına itti"

1. Der Spiegel (Almanya): "Türkiye, Avusturya'yı turnuvanın dışına itti"

'Avusturya, Türkiye karşısında favoriydi ancak sadece bir dakika sonra geride kaldı. Merih Demiral'in ikinci golü atmasıyla maçın kaderi belli oldu. Avusturya 1 gol ile geri dönmeyi başardı ama daha fazlası olmadı.'

2. Daily Mail (İngiltere): "Öngörülemez Türkiye"

2. Daily Mail (İngiltere): "Öngörülemez Türkiye"

'Olması gerektiği gibi vahşi, sert, ateşli bir turnuva futbolu gecesi; sanki hayatları buna bağlıymış gibi oynayan takımlar ve kırmızılar içindeki birçok insan, yağmurda çılgınca bir aşağı bir yukarı zıpladı. Son 16 turundaki olağanüstü oyun; Türk kaleci Mert Günok'un Christoph Baumgartner'in kafa vuruşunu yaptığı ölümcül kurtarışla sonuçlandı.'

3. Marca (İspanya): "Arda hazırladı, Merih duble yaptı"

3. Marca (İspanya): "Arda hazırladı, Merih duble yaptı"

'Leipzig'de unutulmaz bir geceydi. Bir Avrupa Kupası'nda en ihtiyatlı maçın bile harika olabileceğinin kanıtı. Özellikle de son 16 turunda ya hep ya hiç düellosuysa. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor ve Hollanda'ya karşı çeyrek final oynayacak. Arda Güler hazırladı, Demiral duble yaptı ve Günok stratosferik eliyle kurtardı.'

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4. BBC (İngiltere): "Turnuvanın en iyi maçıydı"

4. BBC (İngiltere): "Turnuvanın en iyi maçıydı"

'Bu muhtemelen turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı; sağanak yağmur altında çılgın bir tempoda oynanan ve galip gelenin birçok şeyi kazanacağı maç olarak öne çıktı. Demiral'in ilk dakikadaki ilk golünden, Türk kaleci Mert Günok'un son dakikada Avusturya'ya eşitliği getirmesini önlediği müthiş kurtarışına kadar, tribünlerin nefes almasına çok az zaman vardı.'

5. L'equipe (Fransa): "Türkiye, Avusturya'yı şaşırttı"

5. L'equipe (Fransa): "Türkiye, Avusturya'yı şaşırttı"

'Türkiye, Salı akşamı Leipzig'de oynanan EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı, defans oyuncusu Merih Demiral'ın iki golü sayesinde 2-1 mağlup etti. Vincenzo Montella'nın takımı Cumartesi günü saat 22.00'de çeyrek finalde Hollanda'ya meydan okuyacak.'

6. SKY Sport (İngiltere): "Mert'in kurtarışı çeyrek finali getirdi"

6. SKY Sport (İngiltere): "Mert'in kurtarışı çeyrek finali getirdi"

'Euro 2024'te Merih Demiral'in Avrupa Şampiyonası eleme turları tarihindeki en hızlı golü atmasının ardından bir gol daha attı ve Mert Günok'un uzatma dakikalarındaki muhteşem kurtarışı Türkiye'ye çeyrek finali getirdi.'

7. AS (İspanya): "Türkiye'nin direnci kahramancaydı"

7. AS (İspanya): "Türkiye'nin direnci kahramancaydı"

'Türk stoper, Real Madridli oyuncunun asistlerinden sonra iki gol attı. Avusturya yer yer mağlup oldu ama Türkiye'nin direnişi kahramancaydı.'

8. Der Standard: "Avusturya'nın şampiyonluk hayali sona erdi"

8. Der Standard: "Avusturya'nın şampiyonluk hayali sona erdi"

'Türkler Leipzig'de kornerlerden iki gol attı. Gregoritsch'in skoru 1-2'ye getiren golü teknik direktör Ralf Rangnick'in takımına yetmedi.'

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9. The Sun (İngiltere): "Gordon Banks kurtarışı"

9. The Sun (İngiltere): "Gordon Banks kurtarışı"

'Bu, Gordon Banks'in 54 yıl önce Pele'nin golünü çıkarmasından bu yana yapılan en büyük uluslararası kurtarıştı. Mert Günok'un yer çekimine meydan okuyan dehası, Leipzig'in İstanbul'un bir banliyösü olarak kalmasını sağladı; Avusturyalı teknik direktör Ralf Rangnick şunu itiraf etti: 'Galede Gordon Banks varken bu zor. Olağanüstü bir kurtarıştı.'

10. Kicker (Almanya): "Demiral, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı"

10. Kicker (Almanya): "Demiral, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı"

'Gizli favori Avusturya, şaşırtıcı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda elendi. Türkiye güçlü bir oyun sergiledi ve 2-1'lik galibiyet için defans oyuncusu Demiral'ın dublesine ihtiyaç duydu.'

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