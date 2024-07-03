Herkes Milli Takım'ı Konuşuyor! Bizim Çocuklar Avrupa'da Manşetleri Süsledi
Herkes Milli Takım'ı Konuşuyor! Bizim Çocuklar Avrupa'da Manşetleri Süsledi
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Merih Demiral'ın golleriyle Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran Milliler, ülkemize büyük gurur yaşattı.
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Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşma, dış basında kendine geniş yer buldu. 👇
1. Der Spiegel (Almanya): "Türkiye, Avusturya'yı turnuvanın dışına itti"
2. Daily Mail (İngiltere): "Öngörülemez Türkiye"
3. Marca (İspanya): "Arda hazırladı, Merih duble yaptı"
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4. BBC (İngiltere): "Turnuvanın en iyi maçıydı"
5. L'equipe (Fransa): "Türkiye, Avusturya'yı şaşırttı"
6. SKY Sport (İngiltere): "Mert'in kurtarışı çeyrek finali getirdi"
7. AS (İspanya): "Türkiye'nin direnci kahramancaydı"
8. Der Standard: "Avusturya'nın şampiyonluk hayali sona erdi"
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9. The Sun (İngiltere): "Gordon Banks kurtarışı"
10. Kicker (Almanya): "Demiral, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı"
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Gözler dolu dolu , tüyler diken diken , çokcaa gururrr başarımız daim olsun bizim çocuklar 🤍❤