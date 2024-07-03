Herkes Milli Takım'ı Konuşuyor! Bizim Çocuklar Avrupa'da Manşetleri Süsledi

'Leipzig'de unutulmaz bir geceydi. Bir Avrupa Kupası'nda en ihtiyatlı maçın bile harika olabileceğinin kanıtı. Özellikle de son 16 turunda ya hep ya hiç düellosuysa. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor ve Hollanda'ya karşı çeyrek final oynayacak. Arda Güler hazırladı, Demiral duble yaptı ve Günok stratosferik eliyle kurtardı.'