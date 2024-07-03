Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Rakibimiz Hollanda: EURO 2024'te Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Rakibimiz Hollanda: EURO 2024'te Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 11:08

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı netlik kazandı. Son 16'da Avusturya'yı 2-1'le geçen Bizim Çocuklar, adını son 8'e yazdıran son takım oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları tamamlandı.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milliler, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milliler, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maç takvimi 👇

Maç takvimi 👇

5 Temmuz Cuma:

6 Temmuz Cumartesi:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
chillybombom

Hollanda maçı Avusturya maçından daha kolay da bu sefer golü kim atacak bilmiyorum. Takımda golcü yok. Montella'ya rağmen iyi gidiyoruz.

Kerem Senol

bu takım bu hocayla bu şekilde gidiyor yaa hayret,artık forvette ne yapacak bakalım,inat etti ya BJK FB oyuncularına forma vermiyor.Artik kendi oynar herhalde..