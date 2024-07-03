Rakibimiz Hollanda: EURO 2024'te Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Rakibimiz Hollanda: EURO 2024'te Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları tamamlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden Milliler, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Çeyrek final müsabakaları, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç takvimi 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hollanda maçı Avusturya maçından daha kolay da bu sefer golü kim atacak bilmiyorum. Takımda golcü yok. Montella'ya rağmen iyi gidiyoruz.
bu takım bu hocayla bu şekilde gidiyor yaa hayret,artık forvette ne yapacak bakalım,inat etti ya BJK FB oyuncularına forma vermiyor.Artik kendi oynar herhalde..