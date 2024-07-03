Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral Açıklaması: Alman Büyükelçi, Dışişlerine Çağrıldı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral Açıklaması: Alman Büyükelçi, Dışişlerine Çağrıldı!
Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapması sonrası açtığı disiplin soruşturması hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar dendi:
'UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez'
'Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.'
Öte yandan Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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Türkiye ile Avusturya arasında oynanan maçta 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı.
"UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi 👇
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇
Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇
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Bozkurtu Mhp’nin tekeline indirgeyenler birbirini yiyor bütün platformlarda. Azcık açın tarih okuyun be.
işte aklını kullanan insan 👏
Sarayın bunak köpeği Bahçeli ve Va Hizbullah'ın desteği ile Arap milliyetçiliği yapanlara bak!
Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin 🇹🇷