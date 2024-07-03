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Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral Açıklaması: Alman Büyükelçi, Dışişlerine Çağrıldı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral Açıklaması: Alman Büyükelçi, Dışişlerine Çağrıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 17:06

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapması sonrası açtığı disiplin soruşturması hakkında açıklama yaptı. 

Açıklamada şunlar dendi: 

 'UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez' 

'Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.' 

Öte yandan Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Türkiye ile Avusturya arasında oynanan maçta 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye ile Avusturya arasında oynanan maçta 'Bozkurt' işaretiyle sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı.

Demiral'a UEFA tarafından soruşturma başlatılmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Alman Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıldı.

"UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi 👇

"UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi 👇

'Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.'

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım 👇

Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇

Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇

'Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.'

MHP lideri Devlet Bahçeli de UEFA soruşturmasına sert tepki göstermişti 👇

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Arwen

Bozkurtu Mhp’nin tekeline indirgeyenler birbirini yiyor bütün platformlarda. Azcık açın tarih okuyun be.

site sakini

işte aklını kullanan insan 👏

Naci Kir

Sarayın bunak köpeği Bahçeli ve Va Hizbullah'ın desteği ile Arap milliyetçiliği yapanlara bak!

efendy

Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin 🇹🇷