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Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral ve Bozkurt İşareti Tepkisi: "Hastalıklı Çevre Rahatsız Oldu"

Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral ve Bozkurt İşareti Tepkisi: "Hastalıklı Çevre Rahatsız Oldu"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 14:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA’nın milli futbolcu Merih Demiral’a gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasına sert çıktı.

Bahçeli, “Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır” ifadelerini kullandı. 

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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada bozkurt işareti "uygunsuz davranış" olarak nitelendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada bozkurt işareti "uygunsuz davranış" olarak nitelendirildi.

Soruşturmaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den açıklama geldi.

Soruşturmaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den açıklama geldi.

Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin UEFA'ya tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı 👇

Bahçeli'nin UEFA'ya tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı 👇

'Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. 

Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.'

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Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇

Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇

'Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.'

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