Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral ve Bozkurt İşareti Tepkisi: "Hastalıklı Çevre Rahatsız Oldu"
Devlet Bahçeli’den UEFA’ya Merih Demiral ve Bozkurt İşareti Tepkisi: "Hastalıklı Çevre Rahatsız Oldu"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA’nın milli futbolcu Merih Demiral’a gol sevinci nedeniyle soruşturma başlatmasına sert çıktı.
Bahçeli, “Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır” ifadelerini kullandı.
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UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.
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UEFA'dan yapılan açıklamada bozkurt işareti "uygunsuz davranış" olarak nitelendirildi.
Soruşturmaya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den açıklama geldi.
Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin UEFA'ya tepki gösterdiği sosyal medya paylaşımı 👇
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Merih maç sonu yaptığı açıklamada gol sevinci hakkında ise şunları söylemişti: 👇
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