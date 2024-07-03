Merih Demiral’dan Yeni Paylaşım Geldi: "Yüksel Türk!"

A Milli Futbol Takımızın Avusturya’yı 2-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçilen ve gol sevincinde yaptığı “Bozkurt” işaretiyle gündem olan Merih Demiral’dan yeni paylaşım geldi. Demiral, Instagram paylaşımında “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.' ifadelerini kullandı.