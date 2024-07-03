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Merih Demiral’dan Yeni Paylaşım Geldi: "Yüksel Türk!"

Merih Demiral’dan Yeni Paylaşım Geldi: "Yüksel Türk!"

Milli Takım
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 21:06

A Milli Futbol Takımızın Avusturya’yı 2-0 yendiği maçta maçın oyuncusu seçilen ve gol sevincinde yaptığı “Bozkurt” işaretiyle gündem olan Merih Demiral’dan yeni paylaşım geldi. Demiral, Instagram paylaşımında “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.' ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya’ya attığı ilk sonrasında gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmıştı. UEFA, Alman yetkililerin şikayeti sonrasında Merih Demiral için soruşturma başlatmıştı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya’ya attığı ilk sonrasında gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmıştı. UEFA, Alman yetkililerin şikayeti sonrasında Merih Demiral için soruşturma başlatmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da UEFA’nın soruşturması ve Alman yetkililere tepki göstermişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı da UEFA’nın soruşturması ve Alman yetkililere tepki göstermişti.

Merih Demiral, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Merih Demiral, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Demiral, “Hani Gökbörü” şarkısı eşliğinde maçtan fotoğraflarını yayınladı ve “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur” notunu düştü.

Demiral, “Hani Gökbörü” şarkısı eşliğinde maçtan fotoğraflarını yayınladı ve “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur” notunu düştü.

Merih Demiral'ın paylaşımı 👇

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