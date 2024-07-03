Merih Demiral’dan Yeni Paylaşım Geldi: "Yüksel Türk!"
Merih Demiral’dan Yeni Paylaşım Geldi: "Yüksel Türk!"
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Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya’ya attığı ilk sonrasında gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapmıştı. UEFA, Alman yetkililerin şikayeti sonrasında Merih Demiral için soruşturma başlatmıştı.
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Türk Dışişleri Bakanlığı da UEFA’nın soruşturması ve Alman yetkililere tepki göstermişti.
Merih Demiral, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.
Demiral, “Hani Gökbörü” şarkısı eşliğinde maçtan fotoğraflarını yayınladı ve “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur” notunu düştü.
Merih Demiral'ın paylaşımı 👇
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