Milli Takımın Erken Golcüsü Merih Demiral'ın Merak Edilen Ailesine Dair Bilinmeyen Detaylar
Milli Takımın Erken Golcüsü Merih Demiral'ın Merak Edilen Ailesine Dair Bilinmeyen Detaylar
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Bildiğiniz gibi dün A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. 57. saniyede gol atan Ay Yıldızlı formanın sahibi Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan futbolcu oldu. Demiral'ın gol sevinci esnasında yaptığı Bozkurt işareti, UEFA tarafından soruşturma sebebi oldu.
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Sosyal medyada tartışmalarla gündem olan Merih Demiral'ın ailesi ise çok merak edildi. Gelin size biraz Demiral'ın ailesinden bahsedelim.
1998 doğumlu oyuncu Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğmuş. Zaten bu yüzden de futbola ilk olarak Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamış.
Fenerbahçe transferi ve ardından gelen Portekiz ve İtalya macerası, onu hayatının aşkıyla tanıştırdı.
Kendisinden 8 yaş büyük olan Arnavut model Heidi Lushtaku ile 2021 yılında dünyaevine giren Demiral, 2022 yılında oğlu Kais Ömer'i kucağına aldı.
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Demiral her ne kadar kendi ailesini kurmuş olsa da, memleketinde kendisini büyüten aileyi ve büyüklerini unutmuyor. Eşi Heidi, Merih Demiral'ın anneannesi ile sık sık vakit geçiriyor.
Bu da Heidi Demiral'ın, Karamürsel'deki aile evinden bir kare...
Geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte Umre'ye giden Merih Demiral, kutsal topraklardan paylaştığı bu kare ile de gündeme gelmişti.
Demiral, Umre ziyaretini eşi Heidi ve oğlu Kais Ömer ile birlikte gerçekleştirdi.
Merih Demiral ve ailesiyle ilgili merak edilen bilgiler özet olarak böyle...
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