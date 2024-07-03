Alman Bakanların Merih Demiral “Hazımsızlığı”: UEFA’yı Göreve Çağırdılar
Alman Bakanların Merih Demiral “Hazımsızlığı”: UEFA’yı Göreve Çağırdılar
Milli Takımımızın Euro 2024’de Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atan ve gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapan Merih Demiral için UEFA soruşturma başlatmıştı. Almanya içişleri Bakanı Nancy Faeser ile Tarım Bakanı Türk asıllı Cem Özdemir, Merih Demiral’ın gol sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı da Alman yetkililere tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avusturya maçında attığı iki golle zaferin en büyük mimarı olan Merih Demiral’ın gol sevinci tartışılmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Merih’in sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı.
"Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz”
Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Almanya’nın Türk asıllı Tarım Bakanı Cem Özdemir de "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman makamlarının bu açıklamaları Türk Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi ve Alman Büyükelçi’yi bakanlığa çağırdı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
bu konuda en son konuşması gereken ulkesiniz
haha akepe olarak bir ara kendileri de rahatsızdı bozkurt işaretinden. Lan bu akepeliler ne sahte insanlar öyle
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.