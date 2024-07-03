Alman Bakanların Merih Demiral “Hazımsızlığı”: UEFA’yı Göreve Çağırdılar

Milli Takımımızın Euro 2024’de Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atan ve gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapan Merih Demiral için UEFA soruşturma başlatmıştı. Almanya içişleri Bakanı Nancy Faeser ile Tarım Bakanı Türk asıllı Cem Özdemir, Merih Demiral’ın gol sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı da Alman yetkililere tepki gösterdi.