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Alman Bakanların Merih Demiral “Hazımsızlığı”: UEFA’yı Göreve Çağırdılar

Alman Bakanların Merih Demiral “Hazımsızlığı”: UEFA’yı Göreve Çağırdılar

Almanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 18:17

Milli Takımımızın Euro 2024’de Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Maçta iki gol atan ve gol sevincinde “Bozkurt” işareti yapan Merih Demiral için UEFA soruşturma başlatmıştı. Almanya içişleri Bakanı Nancy Faeser ile Tarım Bakanı Türk asıllı Cem Özdemir, Merih Demiral’ın gol sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı. Dışişleri Bakanlığı da Alman yetkililere tepki gösterdi.

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Avusturya maçında attığı iki golle zaferin en büyük mimarı olan Merih Demiral’ın gol sevinci tartışılmaya devam ediyor.

Avusturya maçında attığı iki golle zaferin en büyük mimarı olan Merih Demiral’ın gol sevinci tartışılmaya devam ediyor.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Merih’in sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Merih’in sevinci için UEFA’yı göreve çağırdı.

"Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz”

"Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz”

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Almanya’nın Türk asıllı Tarım Bakanı Cem Özdemir de "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

Ayrıca Almanya’nın Türk asıllı Tarım Bakanı Cem Özdemir de "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.
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Alman makamlarının bu açıklamaları Türk Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi ve Alman Büyükelçi’yi bakanlığa çağırdı

Alman makamlarının bu açıklamaları Türk Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi ve Alman Büyükelçi’yi bakanlığa çağırdı

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Gökhan Öktem

bu konuda en son konuşması gereken ulkesiniz

kunti

haha akepe olarak bir ara kendileri de rahatsızdı bozkurt işaretinden. Lan bu akepeliler ne sahte insanlar öyle

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