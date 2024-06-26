TRT 1 Neden Şifreli? Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Maçları Nasıl İzlenir? İşte TRT 1 Frekans Ayarları!

Uluslararası futbol organizasyonları sırasında her ülkenin yayın hakkı sadece kendi ülkesini kapsıyor. Bu sebeple, Avrupa Şampiyonası'nın farklı ülkelerden takip edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, karşılaşmaya özel paylaşılan frekans bilgilerinin uydu alıcısına yüklenmesi gerekiyor.

TRT’nin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama ise şöyle: 'UEFA’nın uyguladığı 'uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası' gereği dünyadaki tüm resmi yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor.'