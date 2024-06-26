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TRT 1 Neden Şifreli? Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Maçları Nasıl İzlenir? İşte TRT 1 Frekans Ayarları!

TRT 1 Neden Şifreli? Avrupa Şampiyonası EURO 2024 Maçları Nasıl İzlenir? İşte TRT 1 Frekans Ayarları!

TRT EURO2024
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 21:41 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 21:42

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan programları yakından takip edenler, şifreli kanal engeliyle karşı karşıya kalıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizileri, haberleri ve maçları canlı yayında izlemek isteyenler TRT 1 frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, TRT 1 neden şifreli? TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekans nasıl ayarlanır? 

Gelin, 'TRT 1 nasıl izlenir?' öğrenelim!

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Avrupa Şampiyonasının başlaması ile birlikte, özellikle şampiyonayı takip etmek isteyen futbol severler, karşılama saatlerinde TRT 1 ekranlarının şifreli yayına geçmesi nedeniyle konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Avrupa Şampiyonasının başlaması ile birlikte, özellikle şampiyonayı takip etmek isteyen futbol severler, karşılama saatlerinde TRT 1 ekranlarının şifreli yayına geçmesi nedeniyle konuya ilişkin detayları merak ediyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde de Dünya Kupası sürecinde benzer bir durumla karşı karşıya kalınmıştı. Bu kez de Avrupa Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen gurup aşaması müsabakalarında TRT 1 ekranlarındaki şifreli yayın gündemde yer alıyor. Peki, TRT 1 neden çekmiyor? Neden sinyal yok?

TRT 1 Neden Açılmıyor? TRT 1 Neden Şifreli?

TRT 1 Neden Açılmıyor? TRT 1 Neden Şifreli?

Uluslararası futbol organizasyonları sırasında her ülkenin yayın hakkı sadece kendi ülkesini kapsıyor. Bu sebeple, Avrupa Şampiyonası'nın farklı ülkelerden takip edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, karşılaşmaya özel paylaşılan frekans bilgilerinin uydu alıcısına yüklenmesi gerekiyor. 

TRT’nin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama ise şöyle: 'UEFA’nın uyguladığı 'uluslararası yayın hakları sınırlılık politikası' gereği dünyadaki tüm resmi yayıncıların ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifrelemesi gerekiyor.'

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

  • Uydu: Türksat 4A

  • Frekans: 11794

  • Polarizasyon: V (Dikey)

  • Sembol Oranı: 30000

  • FEC: 3/4

TRT 1 Biss Key Nasıl Girilir? TRT 1 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TRT 1 Biss Key Nasıl Girilir? TRT 1 Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

  • Kumanda Ayarlarına Erişin: Televizyonunuzun ayarlarına erişmek için kumandanızın 'Menü' tuşuna basmanız gerekmektedir.

  • TP Ekleme İşlemi: Menü içerisinde 'TP Ekle' seçeneğini bulun. (Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde bulunur.)

  • TRT1 Frekans Bilgilerini Girin: 'TP Ekle' seçeneğine tıkladıktan sonra, yeni TP eklemek için mavi tuşa basın ve güncel TRT1 frekans bilgilerini girin.

  • Frekans Bilgilerini Kaydedin: Girdiğiniz frekans bilgilerini 'Okey' tuşuna basarak kaydedin.

  • Menüden Çıkış Yapın: Ayarlarınızı tamamladıktan sonra 'Exit' tuşuna basarak menüden çıkabilirsiniz.

  • Yeni Kanalları Araştırın: Yeni eklediğiniz kanallar genellikle kanal listesinin en sonunda yer alır. Bu nedenle, kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD kanalını bulabilirsiniz.

  • TRT 1'i İzlemeye Başlayın:  TRT1 HD kanalını bulduktan sonra, futbol maçlarını kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Türksat Uydu Frekans Güncellemesi

Türksat Uydu Frekans Güncellemesi

  • Aşağıdaki talimatları takip ederek uydu ayarlarınızı düzenleyin:

  • Öncelikle, televizyonunuzun 'Ayarlar' veya 'Kurulum' menüsüne girin. (Bu menü genellikle ana menüde bulunur ve televizyonunuzun çeşitli teknik ayarlarını düzenlemenize olanak sağlar.)

  • Daha sonra, 'Tek Kanal Ara' seçeneğini bulun. (Bu özellik, belirli bir kanalı manuel olarak aramanıza ve eklemenize olanak sağlar.)

  • Uydu seçeneklerinde, 'Türksat' ve 'Türksat 42° E' seçeneklerini bulun ve onları seçin. 

  • Son olarak, 'Şebekede Ara' seçeneğini aktif hale getirin. (Bu özellik, televizyonunuzun otomatik olarak tüm uydu kanallarını tarayarak yeni kanalları bulmasını ve mevcut kanalları güncellemesini sağlar. Bu işlem genellikle birkaç dakika sürer.)

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