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Türkiye-Avusturya Maç Günü İçin Hazırlanan Yapay Zeka Destekli Edit Gönülleri Fethetti

Türkiye-Avusturya Maç Günü İçin Hazırlanan Yapay Zeka Destekli Edit Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 17:15

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Euro 2024 karşılaşmalarında Almanya’nın Leipzig şehrinde oynanan Türkiye-Avusturya maçı 2-1 skorla A Milli Takımımızın galibiyetiyle sonuçlandı. Tüm taraflar yaşanan galibiyetle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Volkan Bilgi adlı sosyal medya hesabından yapay zeka eşliğinde hazırladığı videolar paylaşan içerik üreticisi milli takımımız için yeni bir edit hazırladı.

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Bir önceki editiyle büyük yankı uyandıran içerik üreticisi, “Türkiye-Avusturya maç günü özeti” notuyla yayınladığı yeni videosuyla da aynı etkiyi tekrar yaşattı.

Bir önceki editiyle büyük yankı uyandıran içerik üreticisi, “Türkiye-Avusturya maç günü özeti” notuyla yayınladığı yeni videosuyla da aynı etkiyi tekrar yaşattı.

İzlerken tüylerin diken diken olduğu edit beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İzlerken tüylerin diken diken olduğu edit beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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