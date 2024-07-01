Biz Video Editlerinin Ülkesiyiz! Türkiye-Çekya Maçına İthafen Hazırlanan Video Tüyleri Diken Diken Etti

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Çekya arasında gerçekleşen Euro 2024 karşılaşması A Milli Takımımızın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Heyecan dorukta izlenen maçın ardından @bilgivolkan adlı yapay zeka içerikleri üreten sosyal medya kullanıcısından mükemmel bir edit geldi.
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Yapay zekanın geldiği noktayla birlikte yaratılan görsel şölenler gözleri kamaştırırken bu video editi de oldukça etkileyiciydi.
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Maçtan görüntülerin dönüşümüyle birlikte ortaya çıkan sonuç bir kez daha video edit içeriklerinde olan başarımızı ortaya koydu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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