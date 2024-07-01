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Biz Video Editlerinin Ülkesiyiz! Türkiye-Çekya Maçına İthafen Hazırlanan Video Tüyleri Diken Diken Etti

Biz Video Editlerinin Ülkesiyiz! Türkiye-Çekya Maçına İthafen Hazırlanan Video Tüyleri Diken Diken Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 10:58

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Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Çekya arasında gerçekleşen Euro 2024 karşılaşması A Milli Takımımızın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Heyecan dorukta izlenen maçın ardından @bilgivolkan adlı yapay zeka içerikleri üreten sosyal medya kullanıcısından mükemmel bir edit geldi.

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Yapay zekanın geldiği noktayla birlikte yaratılan görsel şölenler gözleri kamaştırırken bu video editi de oldukça etkileyiciydi.

Yapay zekanın geldiği noktayla birlikte yaratılan görsel şölenler gözleri kamaştırırken bu video editi de oldukça etkileyiciydi.

Maçtan görüntülerin dönüşümüyle birlikte ortaya çıkan sonuç bir kez daha video edit içeriklerinde olan başarımızı ortaya koydu.

Maçtan görüntülerin dönüşümüyle birlikte ortaya çıkan sonuç bir kez daha video edit içeriklerinde olan başarımızı ortaya koydu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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