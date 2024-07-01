Dünyanın En Uzun Adamı ile Fenomen “Hiko Baba”nın Milyonlar İzlenen Videosu

Sosyal medyaya girdiği günden bu yana güldüren ve sevilen isimlerden olan Hiko Baba, dünyanın en uzun adamı seçilen Sultan Kösen ile buluştu. İkilinin o anlarını Sultan Kösen TikTok hesabından paylaşınca 5 milyon izlenme geldi.
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Suktan Kösen kendisini masada oturarak bekleyen Hiko Baba’ya “kalk” diyerek küçük bir şaka yapmıştı.
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O anlarda Hiko Baba’nın gözlerindeki ifade ise izleyicilerin dikkatini çekti ve güldürdü.
İşte o anlar 👇
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