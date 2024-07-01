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Dünyanın En Uzun Adamı ile Fenomen “Hiko Baba”nın Milyonlar İzlenen Videosu

Dünyanın En Uzun Adamı ile Fenomen “Hiko Baba”nın Milyonlar İzlenen Videosu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 08:57

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Sosyal medyaya girdiği günden bu yana güldüren ve sevilen isimlerden olan Hiko Baba, dünyanın en uzun adamı seçilen Sultan Kösen ile buluştu. İkilinin o anlarını Sultan Kösen TikTok hesabından paylaşınca 5 milyon izlenme geldi.

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Suktan Kösen kendisini masada oturarak bekleyen Hiko Baba’ya “kalk” diyerek küçük bir şaka yapmıştı.

Suktan Kösen kendisini masada oturarak bekleyen Hiko Baba’ya “kalk” diyerek küçük bir şaka yapmıştı.

O anlarda Hiko Baba’nın gözlerindeki ifade ise izleyicilerin dikkatini çekti ve güldürdü.

O anlarda Hiko Baba’nın gözlerindeki ifade ise izleyicilerin dikkatini çekti ve güldürdü.

İşte o anlar 👇

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