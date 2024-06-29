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Ukrayna’dan Dönen Kadın Ülkelerinde Savaş Olmasına Rağmen Türkiye’den Daha Ucuz Olduğunu Anlattı

Ukrayna’dan Dönen Kadın Ülkelerinde Savaş Olmasına Rağmen Türkiye’den Daha Ucuz Olduğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:14

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Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlar ya da ülkemizi gelip gören vatandaşlar fiyatlar hakkında yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ukraynalı bir kadın da ülkesine gittiğinde fark ettiği bir durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kadın videoya “Fark ettim ki aynı şeylerin fiyatları Türkiye’den daha ucuz.” sözleriyle başladı.

Kadın videoya “Fark ettim ki aynı şeylerin fiyatları Türkiye’den daha ucuz.” sözleriyle başladı.

Ve ülkelerinde savaş olmasına rağmen Türkiye’den daha ucuz olmasını anlayamadığını anlattı.

Ve ülkelerinde savaş olmasına rağmen Türkiye’den daha ucuz olmasını anlayamadığını anlattı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇

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