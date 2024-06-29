Ukrayna’dan Dönen Kadın Ülkelerinde Savaş Olmasına Rağmen Türkiye’den Daha Ucuz Olduğunu Anlattı

Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlar ya da ülkemizi gelip gören vatandaşlar fiyatlar hakkında yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ukraynalı bir kadın da ülkesine gittiğinde fark ettiği bir durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kadın videoya “Fark ettim ki aynı şeylerin fiyatları Türkiye’den daha ucuz.” sözleriyle başladı.
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Ve ülkelerinde savaş olmasına rağmen Türkiye’den daha ucuz olmasını anlayamadığını anlattı.
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Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇
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