Gittiği Konserde Sahneye Çıkıp Guns N’ Roses’ın Parçasını Gitarla Çalan Çocuk Hepimizi Büyüledi

Çocukların erken yaşta enstürmanlarla tanışması ve yeteneklerini keşfetmesi üzerine etkileyici anlar yaşanabiliyor. Gitarda harika bir performans sergileyen 10 yaşındaki Jake Collisson dinleyici olarak gittiği konserde sahneye çıkınca unutulmaz anlar yaşadı ve yaşattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Elindeki pankartta sahnedeki grupla birlikte gitar çalmak istediğini belirten çocuğun isteği kısa sürede gerçekleştirildi.
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Ve sahneye çıkarak Guns N’ Roses grubunun “Sweet Child of Mine” parçasını çalan çocuk yeteneği karşısında herkesi şaşırttı ve alkışları topladı.
İşte o anlar 👇
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